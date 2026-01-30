صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کڈنی سنٹرکا اجلاس ، ممبران بورڈ آف گورنرز کے لاکھوں کے عطیات

  • گوجرانوالہ
کڈنی سنٹرکا اجلاس ، ممبران بورڈ آف گورنرز کے لاکھوں کے عطیات

گجرات(سٹی رپورٹر،نامہ نگار)کڈنی سنٹر گجرات کے اجلاس میں ممبران بورڈ آف گورنرز کی طر ف سے لاکھوں کے عطیات دیئے گئے ۔

 ڈپٹی کمشنر گجرات نور العین قریشی کو جی ایف سی فین اور میاں اعجاز اور انکے صاحبزادوں نے 23 لاکھ کے چیک دیئے جبکہ شاہد اکبر نے 2لاکھ ، خالد پرویز منگا نے 3لاکھ ، عاصم مشتاق بٹ 2لاکھ ، چودھری قمر عباس نے 1لاکھ 50ہزار اور محمود اقبال گوندل ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ نے 50ہزار کا عطیہ دیا ۔ اس موقع پر سینئر نائب صدر چودھری اظہر، چودھری اصغر، ڈاکٹر طاہر عباس گوندل، اظہر ساہی جرمنی، ٹکا خان ، عقیل اعجاز، نواز ریحانیہ، جاوید بٹ، عقیل اعجاز اور ڈاکٹر منیر بھی موجود تھے ۔کڈنی سنٹر میں اعلیٰ خدمات کے اعتراف پر چیئرپرسن و ڈپٹی کمشنر نور العین قریشی نے ڈاکٹر منیر چودھری کو یادگاری شیلڈ دی۔ کڈنی سنٹر گجرات کے بورڈ آف گورنر ز کا ماہانہ اجلاس چیئرپرسن وڈپٹی کمشنر نور العین قریشی کی زیر صدارت ہوا ۔کڈنی سنٹر میں ڈائلسز ٹیکنیشن کورس کرانے ،ملازمین کی تنخواہوں میں 7سے 11فیصد تک بڑھانے کی منظوری دی گئی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

الیکٹرک بس سروس منصوبہ شروع کرنیکا فیصلہ

تعمیراتی کاموںکے دوران حفاظتی اقدامات یقینی بنائیں، ڈی سی وہاڑی

ڈپٹی کمشنر خانیوال ملیحہ رشید کا ٹی ایچ کیو ہسپتال کا حفاظتی جائزہ

ڈی سی کی علمدار عباس کی اہلیہ کی قل خوانی میں شرکت

ٹریفک انتظامات اورشہریوں کی حفاظت یقینی بنانے کی ہدایت

ڈی پی او وہاڑی کی کھلی کچہری، مسائل کے حل کیلئے احکامات

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پولیٹکل ایجنٹ سے ڈمپر ڈرائیور تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
’’ٹلی صاحب‘‘
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان کی بیماری کیوں چھپائی؟
بابر اعوان
کنور دلشاد
طاقت کا کھیل
کنور دلشاد
جاوید حفیظ
سفارتی ریوڑیاں … (2)
جاوید حفیظ
امیر حمزہ
جمہوریت، سالمیت اور تجارت
امیر حمزہ