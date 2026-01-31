صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ٹی آ ئی استحصالی نظام کیخلاف جدوجہد کر رہی :عمر ڈار

  • گوجرانوالہ
پی ٹی آ ئی استحصالی نظام کیخلاف جدوجہد کر رہی :عمر ڈار

عمران خان کو خفیہ ہسپتال منتقل کرنا آئین وقانون کی کھلی خلاف ورزی

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ،ڈسٹرکٹ رپورٹر) پاکستان تحریک انصا ف کے مرکزی رہنما عمر فاروق ڈار نے کہا ہے کہ سابق وزیراعظم عمران خان کو خفیہ طور پر پمز منتقل کرنا، اہل خانہ، وکلا اور پارٹی قیادت کو جان بوجھ کر لاعلم رکھنا اور ان کے ذاتی معالجین تک رسائی روکنا آئین، قانون اور انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہے ، وفاقی و پنجاب حکومت اور اڈیالہ جیل انتظامیہ فوری طور پر اس غیر آئینی، غیر قانونی اور بدنیتی پر مبنی کارروائی کو بند کریں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان سے ان کے اہل خانہ کی فوری اور بلا تاخیر ملاقات کرائی جائے اور ذاتی معالجین کو مکمل رسائی دی جائے ۔ ہمارا صبر مزید نہ آزمایا جائے ، اگر خدانخواستہ عمران خان کو کوئی بھی نقصان پہنچا تو اس غیر انسانی رویے کے نتائج کی تمام ذمہ داری وفاقی و پنجاب حکومت اور جیل انتظامیہ پر ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ تحریک انصاف کی قیادت استحصالی نظام کے خاتمہ کی جدوجہد کررہی ہے حقیقی تبدیلی قوم کا دیرینہ خواب ہے جسے ہم شرمندہ تعبیر کرکے دم لیں گے ، ملک کی آزادی و خود مختاری کو داؤ پر لگانے والے موجودہ کرپٹ نااہل حکمران ملک وقوم کے خیر وخواہ نہیں ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

پارکنگ کمپنی کا انتظامی ڈھانچہ اڑھائی سال سے غیر فعال

ترقیاتی منصوبے، گہری کھدائیاں، حفاظتی انتظامات نظرانداز

عمران زیدی ایم ایس سروسز ہسپتال تعینات

یوای ٹی :سمسٹر بریک کی تعطیلات میں توسیع

دھاتی تار استعمال ہونے پر بجلی بند ہونے کاخدشہ

سرکاری سکولوں میں نان ٹیچنگ سٹاف کی شدید قلت

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایران پر امریکی حملے کا امکان؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
بلی کے گلے میں گھنٹی والا معاملہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سولر لگاؤ سولر ہٹاؤ‘ جائیں تو جائیں کہاں؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اندھیروں کی طرف سفر
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
معراج محمد خان‘ ایک اصولی انسان
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
شعبان المعظم اور شبِّ برأ ت… (آخری)
مفتی منیب الرحمٰن