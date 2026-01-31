صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لدھیوالہ وڑائچ10:سال قبل تعمیر ڈسپوزل غیر فعال

  • گوجرانوالہ
لدھیوالہ وڑائچ10:سال قبل تعمیر ڈسپوزل غیر فعال

گٹرابلنے لگے ،گلی محلوں میں پانی جمع ، تعفن سے مچھر اور بیماریاں پھیلنے لگیں

لدھیوالہ وڑائچ(نامہ نگار )لدھیوالہ کے سیوریج کی نکاسی کیلئے 10سال قبل22کروڑ کی خطیر لاگت سے مغل چک میں تعمیر کیا گیا ڈسپوزل فعال نہ ہونے کے باعث گٹر ابلنے لگے ،گلی محلوں میں تعفن سے مچھر اور بیماریاں پھیلنے لگیں، شہریوں نے ڈپٹی کمشنر سے فوری نوٹس لے کر ڈسپوزل فعال کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ بتایا گیا ہے کہ لدھیوالہ میں سیوریج کی نکاسی کا مسئلہ سنگین صورت اختیار کر گیا ، دس سال قبل سابق ایم این اے میاں طارق محمود نے 22کروڑ روپے کی خطیر لاگت سے مغل چک کے مقام پر ڈسپورزل تعمیر کروایا جو 10سال گزرنے کے باوجودلوگوں کے کام نہ آ سکا، گٹر بند ہونے اور پانی جمع ہونے کے باعث لوگوں کا گھروں سے نکلنا بھی محال ہو کر رہ گیا ہے ۔ دوسری جانب سیوریج لائنوں میں چھوٹے سائز کی پائپ لائنیں ڈالے جانے کی وجہ سے صفائی کا عمل بھی انتہائی مشکل ہو چکا ہے سینٹری ورکرز کو مشینری کے بجائے خود گٹروں میں داخل ہو کر صفائی کرنا پڑتی ہے ۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر سے مطالبہ کیا ہے کہ مغل چک کے ڈسپوزل کو فوری طور پر فعال کرنے کے احکامات د ئیے جائیں ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

الیکٹرک بس سروس منصوبہ شروع کرنیکا فیصلہ

تعمیراتی کاموں کے دوران حفاظتی اقدامات یقینی بنائیں، ڈی سی وہاڑی

ڈپٹی کمشنر خانیوال ملیحہ رشید کا ٹی ایچ کیو ہسپتال کا حفاظتی جائزہ

ڈی سی کی علمدار عباس کی اہلیہ کی قل خوانی میں شرکت

ٹریفک انتظامات اورشہریوں کی حفاظت یقینی بنانے کی ہدایت

ڈی پی او وہاڑی کی کھلی کچہری، مسائل کے حل کیلئے احکامات

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایران پر امریکی حملے کا امکان؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
بلی کے گلے میں گھنٹی والا معاملہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سولر لگاؤ سولر ہٹاؤ‘ جائیں تو جائیں کہاں؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اندھیروں کی طرف سفر
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
معراج محمد خان‘ ایک اصولی انسان
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
شعبان المعظم اور شبِّ برأ ت… (آخری)
مفتی منیب الرحمٰن