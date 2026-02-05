لالہ موسیٰ :رہائشی علاقوں میں متعدد غیر قانونی گودام سیل
لالہ موسیٰ(نمائندہ دنیا )رہائشی علاقوں میں متعدد غیر قانونی گودام سیل کر دئیے گئے ۔ جامع مسجد محلہ میں غیر قانونی تجارتی گوداموں کیخلاف ایک شہری کی شکایت پر پاکستان سٹیزن پورٹل کے ذریعے کارروائی کرتے میونسپل کمیٹی نے متعدد گودام سیل کر د ئیے ۔
