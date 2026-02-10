صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لدھیوالہ:ڈاکوئوں نے میاں بیوی اور کار سوار کو لوٹ لیا

  • گوجرانوالہ
لدھیوالہ:ڈاکوئوں نے میاں بیوی اور کار سوار کو لوٹ لیا

لدھیوالہ وڑائچ،عالم چوک(نامہ نگار، نمائندہ خصوصی)لدھیوالہ راجباہ روڈ پر ڈاکوؤں نے موٹر سائیکل سوار میاں بیوی سے طلائی زیورات اور رقم لوٹ لی، دیگر وارداتوں میں موٹر سائیکل ،بھینسیں ، موبائل فون ، رقم و دیگر سامان چوری کر لیا گیا۔

بتایا گیا ہے کہ کوٹ اسحاق کا رہائشی محمد یوسف سلطانی اہلیہ کے ہمراہ موٹر سائیکل پرمدوخلیل سے گھر جا رہا تھا کہ راجباہ روڈ پر بھٹہ خشت کے قریب دو موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے روک کر طلائی کانٹے اور12ہزار روپے لوٹ لئے ،کار سوار عمر فاروق سے مدوخلیل روڈ پر 2موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے موبائل فون اور82 ہزار روپے لوٹ لئے ، لدھیوالہ کے محلہ پھلا والا کا رہائشی محمد صابر اہل خانہ کے ہمراہ رشتہ داروں کے ہاں گیا ہوا تھا کہ چوروں نے گھر کے تالے توڑ کر الماری سے ڈیڑ ھ لاکھ روپے ، طلائی کانٹے ،استری اور ملبوسات چوری کر لئے ، محلہ حسن ٹاؤن میں چچا کے گھر ملنے آئے وارث علی اور بکھڑیوالی والی مسجد میں نماز کی ادائیگی کے لئے آنے والے ابو ہریرہ کے موٹر سائیکل چوری ہو گئے ،محلہ پھلا والا میں جمشید کے ڈیرے سے دو بھینسیں چوری ہو گئیں ،مدوخلیل سے چور امان اﷲ کی د کان کے تالے توڑ کر ہزاروں روپے کے سگریٹ اور رقم لے گئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

کمشنر راولپنڈی کا دورہ بینظیرہسپتال ، دھماکا کے زخمیوں کی عیادت

ڈی سی جہلم کا دورہ پنڈ دادنخان صفائی انتظامات کا جا ئزہ لیا

تمام ادارے اپنے کارکردگی بہتربنائیں،ڈپٹی کمشنر مری

محمد بشیر مرزا نے ناظم تعلقات عامہ آزاد کشمیر کا چارج سنبھال لیا

پنجاب آرٹس کونسل راولپنڈی میں خواتین مصوروں کے فن پاروں کی نمائش

سی پی او کا دورہ پولیس لائنز ہیڈ کوارٹرز،منصوبوں کا جائزہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستان 2050ء
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پانی ہمیشہ نشیب کی جانب بہتا ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ایپسٹین فائلز، کانٹے بوکر پھولوں کی تمنا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
پاکستان وسطی ایشیائی ممالک کی ترجیح کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
پہیہ جام ہڑتال کا زمانہ لد چکا
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
ظلم کا خاتمہ مگر کیسے؟
حافظ محمد ادریس