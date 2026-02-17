صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رمضان بازار پیپلز کالونی میں کیش لیس سہولت کا آغاز

  • گوجرانوالہ
رمضان بازار پیپلز کالونی میں کیش لیس سہولت کا آغاز

250دکانوں کو کیش لیس سسٹم پر منتقل کر کے تاجروں میں کیو آر کوڈز تقسیم

گوجرانوالہ( نیوز رپورٹر )رمضان سہولت بازار پیپلز کالونی میں کیش لیس سہولت کا آغاز کردیا گیا، 250 دکانوں کو کیش لیس سسٹم پر منتقل کر کے دکانداروں میں کیو آر کوڈز تقسیم کر د ئیے گئے ۔ ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے کیش لیس سروس کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر سٹی اقرا مبین اور ماڈل بازار انتظامیہ سمیت مارکیٹ کمیٹی حکام بھی موجود تھے۔

نجی سیلولر کمپنی کے تعاون سے دکانداروں میں کیو آر کوڈز بھی تقسیم کیے گئے جبکہ 250 دکانوں کو کیش لیس کاؤنٹر سسٹم پر منتقل کر دیا گیا جس کا مقصد شہریوں کو جدید، محفوظ اور سہل ڈیجیٹل ادائیگی کی سہولت فراہم کرنا ہے تاکہ شہری بغیر نقد رقم کے آسانی اور شفاف طریقے سے خریداری کر سکیں۔ڈپٹی کمشنر نے اس موقع پر کہا کہ کیش لیس نظام کے نفاذ سے نہ صرف لین دین میں آسانی ہوگی بلکہ شفافیت کو بھی فروغ ملے گا اور شہریوں کو قطاروں اور نقد رقم سے متعلق مسائل سے نجات ملے گی۔ بعدازاں ڈپٹی کمشنر نے رمضان بازار کا دورہ کیا اور اشیا کی قیمتوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے د کانداروں کو ہدایت کی کہ وہ ماہ مقدس میں عوام کو سستی و معیاری اشیا فراہم کریں ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
فبای الاء ربکما تکذبن
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
زرداری صاحب کی قید اور مانڈو خان صاحب کا بخار
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش و جماعت اسلامی پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بنگلہ دیش میں بڑی ’’سیاسی تبدیلی‘‘
سلمان غنی
رشید صافی
ترقی کے سفر میں دیہات پیچھے کیوں؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
ظلم کا خاتمہ مگرکیسے؟…(2)
حافظ محمد ادریس