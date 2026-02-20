صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیر آباد:گراں فروشی کیخلاف پیرا فور س کا مین بازار میں گشت

  • گوجرانوالہ
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر)پیرا فورس کی جانب سے وزیرآباد کے مین بازار میں گراں فروشی کے خلاف بھرپور کارروائیاں جاری ہیں۔

انتظامیہ نے واضح کیا ہے کہ مہنگے داموں اشیائے خورونوش فروخت کرنیوالوں کیخلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی گئی ہے ۔پیرا فورس کے اہلکار بازار میں مسلسل گشت کر رہے ہیں اور دکانداروں کے نرخ نامے چیک کیے جا رہے ہیں۔ حکام کے مطابق جس دکان پر گراں فروشی ثابت ہوئی، اسے فوری طور پر سیل کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اہلکار خریداروں سے بھی موقع پر پوچھ گچھ کر رہے ہیں کہ سامان کہاں سے اور کس قیمت پر خریدا گیا۔

 

