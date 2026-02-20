صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جامع تلاشی پر2پستول رائفل پمپ ایکشن برآمد

  • گوجرانوالہ
جامع تلاشی پر2پستول رائفل پمپ ایکشن برآمد

راہوالی) نمائندہ دنیا ) ملزما ن کی جامع تلاشی پر دو عدد 30بور پسٹل،12بور رائفل پمپ ایکشن برآمد ،

ایس ایچ او کینٹ زبیر سیال کی زیر نگرانی اے ایس آئی مبشر فاروق نے دوران اطلاع ملنے پر کہ کس گلشن لیبرکالونی میں ہوائی فائرنگ کررہا ہے ، موقع پر پہنچ کر ملزم سہیل احمد ولد محمد اختر قوم شیخ کو قابو کرلیا جسکی جامع تلاشی پر ہاتھ میں پکڑی ہواپمپ ایکشن 12بور رائفل مع کارتوس چلیدہ قبضہ میں لے لئے۔ جبکہ اے ایس آئی شہباز احمد نے ریلوے پھاٹک اختر آباد کے قریب پیدل آنے والے ملزم کو مشکوک پاکر اسکی جامع تلاشی لی ،مقدمات درج ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

اینٹی بیگری مہم ناکام ، بھکاری مافیا بے لگام، شہریوں کی ناک میں دم ، مستحق افراد امداد سے محروم

سوئی گیس بندش ، شہریوں کو سحروافطار میں مشکلات

مساجد، نگہبان بازاروں کے باہر پانی جمع نہ ہو ،ایم ڈی واسا کا حکم

ٹوبہ میں اہل خاندانوں کو رمضان نگہبان کارڈز فراہم

روڈ کٹس کی فوری بحالی کا حکم، نگرانی کیلئے خصوصی کمیٹی قائم

رمضان میں اشیائے خوردونوش کے ریٹ کنٹرول کے اقدامات

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پرویز مشرف‘ نواز شریف کا سچ اور جھوٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
بنگلہ دیشیوں کی بیداری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کوئی اسے علاج کیوں مانے؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
استقبالِ رمضان المبارک
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
نیوندرے
آصف عفان
امیر حمزہ
قرآن کریم، بَعل اور ایران
امیر حمزہ