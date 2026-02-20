صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دھند‘ موٹر سائیکل اور وین میں تصادم‘نوجوان جاں بحق

  • گوجرانوالہ
دھند‘ موٹر سائیکل اور وین میں تصادم‘نوجوان جاں بحق

نوشہرہ ورکاں (تحصیل رپورٹر ))دھند کے باعث موٹر سائیکل اور وین میں تصادم، نوجوان جاں بحق، بہن اور بھائی شدیدزخمی،بتایاگیا ہے کہ۔۔۔

نواحی گاؤں راڑیانوالہ میں دھند کے باعث موٹر سائیکل اور وین کے درمیان تصادم کے نتیجے میں ایک نوجوان جاں بحق جبکہ دو افراد شدید زخمی ہو گئے ،ریسکیو 1122کے مطابق 18سالہ عبداللہ ولد عبدالمجید سر پر شدید چوٹ لگنے کے باعث موقع پر ہی جاں بحق ہو گیاجبکہ عبداللہ کی ہمشیرہ ابیہ افشاں عمر اکیس سال اور 13سالہ بھائی حسین شدیدزخمی ہوگئے ،ریسکیو 1122کے اہلکاروں نے دونوں زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد پہلے ٹی ایچ کیو ہسپتال نوشہرہ ورکاں منتقل کیا، تاہم حالت تشویشناک ہونے کے باعث بعد ازاں ڈی ایچ کیو ہسپتال گوجرانوالہ ریفر کر دیا گیا ،واضح رہے کہ سردی میں کمی کے باوجود گزشتہ چند روز سے شدید دھند پڑ رہی ہے جس سے حدنظر انتہائی کم ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

رمضان صبر، برداشت، ایثار اور تقویٰ کا درس دیتا ،فیصل راٹھور

وزیر داخلہ کا زیر تعمیر تھانوں کا دورہ ،کام تیز کرنیکی ہدایت

پیرا فورس کی اولین ترجیح قیمتوں کو اعتدال میں رکھنا ہونا چاہیے،کمشنر

مری میں رمضان سہولت بازار کا افتتاح ،ڈی سی کا سٹالز کا دورہ

آئی جی اسلام آباد کا شہر کا دورہ ،سکیورٹی انتظامات کا جائزہ

رمضان میں شہریوں کو ہر ممکن ریلیف دینگے،ڈی سی اسلام آباد

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پرویز مشرف‘ نواز شریف کا سچ اور جھوٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
بنگلہ دیشیوں کی بیداری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کوئی اسے علاج کیوں مانے؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
استقبالِ رمضان المبارک
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
نیوندرے
آصف عفان
امیر حمزہ
قرآن کریم، بَعل اور ایران
امیر حمزہ