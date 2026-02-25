صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ممبر بورڈ آف گورنرز گجرات جمخانہ مہر عبد الشکور کی طرف سے افطار ڈنر

  • گوجرانوالہ
گجرات(سٹی رپورٹر )ممبر بورڈ آف گورنرز گجرات جمخانہ مہر عبدالشکور کی طرف سے گجرات پریس کلب کے عہدیدار وں و ممبران کے اعزاز میں افطار ڈنر دیا گیا۔

 اس موقع پر صدر پریس کلب سید نوید شاہ، سابق صدر محمود اختر محمود سینئر نائب صدر رانا شہزاد، جنرل سیکرٹری محمد داؤد شفیع، نائب صدر شاہ داقبال، مرزا محمد یونس فنانس سیکرٹری، نعیم عظمت سیکرٹری تقریبات، شہزاد بٹ سیکرٹری اطلاعات، ممبر مجلس عاملہ محسن بشیر، رانا عبدالرؤف خالد، ظہیر مرزا، وحید مرزا، مرزا عبدالسلام، سید اظہر شاہ، سید عاصم شاہ اور ڈائریکٹر ایجوکیشن بورڈ چودھری اورنگزیب بھی موجود تھے ۔ 

 

