صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بوگس چیک ، امانت میں خیانت، پانچ افرادپر مقدمات

  • ملتان
بوگس چیک ، امانت میں خیانت، پانچ افرادپر مقدمات

ملتان (کرائم رپورٹر)پولیس نے بوگس چیک دینے اور امانت میں خیانت کے مختلف واقعات پر پانچ افراد کے خلاف مقدمات درج کر کے کارروائی شروع کر دی۔شاہ رکن عالم پولیس کو محمد طاہر نے درخواست دی کہ ملزم ریاض نے ادھار کی مد میں 18 اور 21 لاکھ روپے وصول کئے اور رقم کی ادائیگی کے لئے چیک دیا جو مقررہ وقت پر ڈس آنر ہو گیا۔دریں اثنا کینٹ پولیس کو شاہد رشید نے بتایا کہ ملزم صالح ارشد نے 2 لاکھ 12 ہزار روپے لے کر بوگس چیک دیا۔۔

چہلیک پولیس کو اللہ نواز نے درخواست دی کہ ملزم زاہد بھٹہ اور مبین بھٹہ نے 45 لاکھ روپے کے عوض جعلی چیک تھما دیا جو کیش نہ ہو سکا۔علاوہ ازیں جلیل آباد پولیس کو محمد اسلم نے بتایا کہ ملزم مجیب اسلم نے بطور امانت ڈیڑھ کروڑ روپے وصول کئے اور بعد ازاں رقم خورد برد کر لی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ریڈ لائن منصوبے پرکام تیز کرنے کی ہدایت

بجٹ طلبہ کے فائدے کیلئے استعمال کریں،سیکریٹری کالجز

قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا، کامران ٹیسوری

رمضان کیلئے ٹریفک پلان، افطار سے قبل واٹر ٹینکرز پر پابندی

جامعہ کراچی،5طلبہ کا داخلہ جعلی مارکس شیٹ جمع کرانے پر منسوخ

دہشتگردوں کے دن گنے جاچکے ،خاتمہ قریب ،شاداب رضا

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس لمحے معنی ٔ جہاد کیا ہے؟
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گھڑی سے جہاز تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
نصاب اور استاد تبدیلی کے منتظر ہیں
شاہد صدیقی
محمد حسن رضا
جہاز، گاڑیاں اور خالی دیگچیاں
محمد حسن رضا
نسیم احمد باجوہ
الہ آباد کی تلوار جو شاعر نے اپنے گلے پر پھیر لی
نسیم احمد باجوہ
جویریہ صدیق
رمضان المبارک کے فیوض و برکات
جویریہ صدیق