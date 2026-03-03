انجمن آرائیاں وزیرآباد کے عہدیداروں میں نو ٹیفکیشن تقسیم
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر)انجمن آرائیا ں وزیرآباد کے زیرِ اہتمام مقامی ریسٹورنٹ میں تقریب، نومنتخب عہدیدار وں میں نوٹیفکیشن تقسیم ،افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔
تقریب میں سٹی صدر میاں اکرم پہلوان،جنرل سیکرٹری چودھری بشارت ایڈووکیٹ،چیئرمین خالد محمود اللہ والے ،نائب صدور شہزاد احمد،چودھری غلام جیلانی ،میاں بلال،میاں بلال منظور ایڈووکیٹ، چودھری ندیم رضا،میاں ظہیر عباس،ڈپٹی سیکرٹری ناصر یوسف،جوائنٹ سیکرٹری میاں شفیق الرحمن،فنانس سیکرٹری محمد تنویر، سیکرٹری اطلاعا ت ونشریات مہر اعظم الیاس ودیگر نے شرکت کی۔تقریب میں نومنتخب چیئرمین خالد محمود اللہ، فنانس سیکرٹری محمد تنویر،کوارڈی نیٹر میاں ظہیر عباس کو صدر میاں اکرم پہلوان اور جنرل سیکرٹری چودھری بشارت ایڈووکیٹ نے نوٹیفکیشن دئیے۔