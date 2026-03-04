صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پو لیس کو دیکھ کرفرار منشیات فروش کی ٹانگ ٹوٹ گئی

  • گوجرانوالہ
پو لیس کو دیکھ کرفرار منشیات فروش کی ٹانگ ٹوٹ گئی

کامونکے (نامہ نگار )پولیس کو دیکھ کر بھاگنے والا منشیات فروش موٹر سائیکل سے گر کر شدید زخمی ہوگیا جبکہ ساتھی فرار ہوگیا۔

بتایا گیا ہے کہ گزشتہ رات تھانہ صدر کے سب انسپکٹر اکبر علی نے ٹیم کے ہمراہ حبیب پورہ میں ناکہ لگا کر موٹر سائیکل سوار دو افراد کو روکنے کی کوشش کی جنہوں نے فرار ہونا چاہا۔ پولیس کی جانب سے اُن کا تعاقب جاری تھا کہ ملزم تتلے عالی روڈ پر بجلی کے کھمبے سے ٹکرا گئے جس کے نتیجے میں ایک کی ٹانگ ٹوٹ گئی جبکہ اُس کا ساتھی اندھیرے کا فائدہ اُٹھاتے فرار ہوگیا۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزم کی شناخت تتلے عالی کے منشیات فروش ساجد عرف ساجو کے نام سے ہوئی جس کے قبضے سے ایک کلو چار سو ساٹھ گرام چرس برآمد کرکے علاج معالجہ کے لیے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ز ہسپتال گوجرانوالہ منتقل کردیا گیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

حب کینال سے لاکھوں گیلن پانی چوری کا انکشاف

سندھ ہائیکورٹ کا ادارہ ترقیات کے افسران کی تنخواہوں کی ضبطی ختم کرنے کا حکم

انسینیریشن پلانٹ کی مرمت اور بحالی کے منصوبے کا افتتاح

سیلانی ویلفیئر کے تحت اے آئی کوڈنگ نائٹ کا اہتمام

شہر کی 139 اہم سڑکوں کی ازسرِ نو تعمیر کا فیصلہ

پی ٹی آئی رہنماؤں پر تشدد پولیس افسران کو نوٹس جاری

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہمارے ہاتھ بندھے کے بندھے رہ گئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سکندر سے اسرائیل تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق : اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ کی آخری جنگ؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
تیل، ڈالر اور بارود
محمد حسن رضا
سلمان غنی
غضب للحق، کھلا اور واضح پیغام
سلمان غنی