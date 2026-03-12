صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسسٹنٹ کمشنر اور سی ای او ہیلتھ کا دورہ سول ہسپتال وزیر آباد

  • گوجرانوالہ
اسسٹنٹ کمشنر اور سی ای او ہیلتھ کا دورہ سول ہسپتال وزیر آباد

وزیرآباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر )سی ای او ہیلتھ گوجرانوالہ ڈاکٹر عمر شریف راٹھور نے سول ہسپتال وزیرآباد میں اسسٹنٹ کمشنر جواد حسین پیر زادہ کے ہمراہ ایمرجنسی ٹراما سینٹر کا دورہ کیا۔

 اس موقع پر انہوں نے ایمرجنسی وارڈ میں زیرِ علاج مریضوں سے ملاقات کی اور ان سے ملنے والی طبی سہولیات اور ڈاکٹروں کے رویے کے بارے میں دریافت کیا۔ دورانِ وزٹ میڈیا نمائندگان کی جانب سے آرتھوپیڈک ڈاکٹر کی عدم موجودگی کا مسئلہ بھی اٹھایا گیا، جس پر سی ای او ہیلتھ نے ایم ایس ڈاکٹر نعیم گھمن کو فوری طور پر آرتھوپیڈک ڈاکٹر کی تعیناتی کے لیے ضروری رپورٹس دفتر بھجوانے اور مسئلے کو جلد حل کرنے کی ہدایات جاری کیں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

این سی سی آئی کا چھاپہ، اسکیمنگ کال سینٹر پکڑا گیا، 4 افراد گرفتار

وزیر داخلہ کا سی پی او اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا دورہ

وزیراعظم کے بروقت فیصلے قابلِ تحسین ہیں، گورنر سندھ

صوبائی سیکریٹریز کو کفایت شعاری اقدامات کی ہدایت

ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں 75 فیصد کٹوتی کا مطالبہ

گھر کی تعمیرات کیلئے این اوسی کیس کا فیصلہ محفوظ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ثقافت کا نقصان اور ملکیت کا جھگڑا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کام صرف دعاؤں سے نہیں چلتے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
صرف دس برس!
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جنگِ ایران اور انسانی المیے
عمران یعقوب خان
نسیم احمد باجوہ
چڑیوں کی آنکھ کا تارا
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
میوزیم سے مسجد تک
سعود عثمانی