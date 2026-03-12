صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

علی پورچٹھہ:بجلی بل کا تنازع ،مالک مکان کا خاتون پر تشدد

  • گوجرانوالہ
علی پورچٹھہ:بجلی بل کا تنازع ،مالک مکان کا خاتون پر تشدد

واقعہ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل،پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ، تفتیش شروع

علی پورچٹھہ(تحصیل رپورٹر )علی پورچٹھہ میں بجلی کے بل کے تنازع پر خاتون کو مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بنا ڈالا،واقعہ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد شہریوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ، پولیس نے متاثرہ خاتون کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ۔علی پورچٹھہ کی رہائشی بینا کوثر نے محلہ سیف آباد میں واقع ایک مکان بابا ماسٹر نامی شخص سے کرائے پر لے رکھا تھا۔ متاثرہ خاتون کے مطابق وہ تقریباً چھ ماہ قبل مذکورہ مکان چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہو گئی تاہم ایک فرشی پنکھا وہاں رہ گیا ۔ ایف آئی آر کے مطابق خاتون نے مالک مکان سے پنکھا واپس کرنے کا مطالبہ کیا تو اس نے مبینہ طور پر 7500 روپے بجلی کے بل کی ادائیگی کا مطالبہ کیا۔ خاتون نے مؤقف اختیار کیا کہ وہ 3 ہزار روپے کاٹ کر باقی رقم واپس کر دے جس پر مالک مبینہ طور پر طیش میں آ گیا اور بیٹے کے ہمراہ خاتون کو تھپڑوں اور ڈنڈوں سے تشدد کا نشانہ بنایا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

فرائض میں کوتاہی ہر گز برداشت نہیں ہو گی:عائشہ رضوان

چیلنجز سے نمٹنے کیلئے زرعی یونیورسٹی میں ایگریکلچرل فورم اجلاس

کمالیہ:اسسٹنٹ کمشنر کا ٹرانسپورٹ اڈوں اور مارکیٹس کا معائنہ

ڈی پی او چنیوٹ کی کھلی کچہری، مسائل کے حل کے اقدامات

سٹیپ کے زیر اہتمام ڈیجیٹل وائس احتساب و عکاسی فورم کا انعقاد

گرانفروشی کیخلاف کارروائیاں، 95 ہزار جرمانہ، 3 افراد گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ثقافت کا نقصان اور ملکیت کا جھگڑا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کام صرف دعاؤں سے نہیں چلتے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
صرف دس برس!
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جنگِ ایران اور انسانی المیے
عمران یعقوب خان
نسیم احمد باجوہ
چڑیوں کی آنکھ کا تارا
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
میوزیم سے مسجد تک
سعود عثمانی