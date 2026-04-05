کھمبوں کی تنصیب کے نام پر ہفتہ میں 2دن بجلی بند

  • گوجرانوالہ
کھمبوں کی تنصیب کے نام پر ہفتہ میں 2دن بجلی بند

نو شہرہ ورکاں اور گردو نواح کے رہائشی شدید متاثر، حکام سے نو ٹس کا مطالبہ

نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )گرمی کی آمد سے قبل ہی بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ میں بتدریج اضافہ ہونے لگا جس سے شہری شدید پریشانی کا شکار ہیں پہلے درختوں کی کٹائی کے نام پر ہفتے میں دو دن بجلی کی فراہمی معطل کی جاتی تھی تاہم اب چند ماہ سے ماڈل بازار میں نئے پول لگانے کے بہانے ہفتے میں دو دن بجلی بند رکھی جا رہی ہے جہاں محض دس سے بارہ پول نصب ہونے ہیں وہاں چند دنوں میں مکمل ہونے والا کام مہینوں سے جاری ہے جبکہ ایک بازار میں کام کرنے کیلئے تین سے چار فیڈرز کی بجلی بند کر دی جاتی ہے جسکے باعث پورا علاقہ متاثر ہوتا ہے ، یوں شدید گرمی کے موسم سے قبل ہی بجلی کی بار بار بندش نے معمولات زندگی کو متاثر کر دیا ہے ۔صارفین کے احتجاج کے باوجود گیپکو حکام کی جانب سے کوئی موثر اقدامات نظر نہیں آ رہے کیونکہ بااثر افراد اور اداروں میں سولر سسٹم نصب ہونے کے باعث وہ اس صورتحال سے متاثر نہیں ہوتے جبکہ عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ۔ شہرویں نے وزیر اعظم سے مطالبہ کیا ہے کہ نوشہرہ ورکاں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور ترقیاتی کاموں کے نام پر بجلی کی طویل بندش کا فوری نوٹس لیا جائے۔اور صارفین کو بجلی کی مسلسل سپلائی جاری رکھی جائے ۔

 

 

مزید پڑہیئے

فیصل آباد

ای او بی آئی میں مبینہ بے ضابطگیوں اور ملی بھگت کے انکشاف، ورکرز کے حقوق متاثر

گندم کٹائی ریٹ میں کمی کیلئے فوری مذاکرات کی ہدایت

واسَا سیوریج لائن سیٹل ہونے کا معاملہ، کمشنر کا فوری ایکشن

سرکاری نرخوں پر آٹے کی دستیابی اور سپلائی کو یقینی بنانے کی ہدایات

ڈی ایچ کیو ہسپتال چنیوٹ میں سہولیات بہتر بنانیکی ہدایت

ذوالفقار علی بھٹو شہید کا فلسفہ مظلوموں کی امید:حسن مرتضیٰ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جنگ اور مذہب
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
جنگ اور جوا
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا اب بھی سب اچھا ہے؟ …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
تیل کی قیمت‘ قرضوں کی ادائیگی اور عالمی بحران
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
جناب ِ شیخ کا نقش قدم یوں بھی ہے اور یوں بھی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مال و دولت کے مثبت اور منفی پہلو
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر