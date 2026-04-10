صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
ملکوال :فائرنگ سے پیشی پر جانیوالے دوافراد زخمی ہوگئے

منڈی بہاؤالدین (ڈسٹرکٹ رپورٹر)چک رائب نہر کے قریب فائرنگ، پیشی کیلئے عدالت جانے والے دو افراد زخمی ہوگئے ۔چند روز قبل نین رانجھا میں عامر نواز فریق کی مخالف فریق سے لڑائی کے دوران فائرنگ سے چار افراد زخمی ہوئے تھے ۔

اسی کیس کی پیشی کے سلسلہ میں علی نواز اور شعیب سول کورٹس ملکوال جا رہے تھے ۔ جب وہ تحصیل کورٹس کے قریب چک رائب نہر کی پٹڑی پر پہنچے تو گھات میں بیٹھے مخالفین نے ان پر مخالفین کر دی جس سے علی نواز اور شعیب زخمی ہو گئے ۔ اطلاع پر ریسکیو ٹیم نے زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد ہسپتال منتقل کر دیا۔ پولیس کے مطابق ملزموں کی گرفتاری کیلئے چھاپے جاری ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
بس خدا ذرا سی عزت عطا کر دے
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
غیر معمولی کردار
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا اب بھی سب اچھا ہے ؟…(2)
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
سفارت کاری کا پل صراط
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
ویل ڈَن پاکستان!
آصف عفان
امیر حمزہ
اسلام آباد اور دریائے فرات
امیر حمزہ