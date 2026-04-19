علی پورچٹھہ :کھلے نالے اور مین ہولز شہریوں کیلئے خطرہ

  • گوجرانوالہ
علی پورچٹھہ :کھلے نالے اور مین ہولز شہریوں کیلئے خطرہ

موٹر سائیکل سوار عدم تحفظ کا شکار، بلدیہ حکام خاموش ، شہریوں کا احتجاج

علی پورچٹھہ(تحصیل رپورٹر)علی پورچٹھہ میں کھلے نالے اور مین ہولز شہریوں کیلئے خطرہ بن گئے ، موٹر سائیکل سوار عدم تحفظ کا شکار، بلدیہ حکام خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں ۔ علی پورچٹھہ میں کھلے نالے ، ٹوٹے ہوئے سیوریج ڈھکن اور مین ہولز شہریوں کیلئے موت کا جال بنتے جا رہے ہیں جہاں بالخصوص موٹر سائیکل سوار ہر وقت حادثات کے خطرے سے دوچار ہیں۔ شہریوں نے بلدیہ حکام کی پراسرار خاموشی پر تحفظات کا اظہار کیا ہے ۔ شہر کے مختلف علاقوں میں سیوریج کا نظام بری طرح تباہ حال ہے جگہ جگہ کھلے مین ہولز اور خستہ حال پلیاں عوام کیلئے مستقل خطرہ بن چکی ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ میونسپل کمیٹی علی پورچٹھہ کی جانب سے مرمت کے نام پر ہر ماہ لاکھوں روپے خرچ کئے جا رہے ہیں مگر عملی طور پر صورتحال میں کوئی بہتری نظر نہیں آتی ۔ علاقہ مکینوں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ عوامی نمائندے شہر کو مثالی بنانے کے دعوے تو کرتے ہیں مگر زمینی حقائق برعکس ہیں۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ شہر میں سیوریج نظام کی فوری بحالی، کھلے مین ہولز اور خستہ حال پلیوں کی معیاری بنیادوں پر مرمت کو یقینی بنایا جائے ۔

 

مزید پڑہیئے

لاہور

واسا کا ماسٹر پلان زیرالتوا:بڑے سیوریج منصوبے شروع نہ ہوسکے،مسائل برقرار

15 اضلاع میں جاری ترقیاتی کاموں کی پیشترفت کا جائزہ

نشاط گروپ :اوموڈا اور جیکوکے 5ہزار یونٹس کی پروڈکشن کا سنگ میل عبور

غفورحیدری کامولاناامجدسے ہمشیرہ کی وفات پر اظہارتعزیت

ناقص تفتیش پر پولیس افسروں کی سرزنش ، وارننگز، شوکاز نوٹسز جاری

ٹھوکر میں الیکٹرک بسوں کیلئے نیا ٹرمینل، ڈپو کا منصوبہ شروع نہ ہوسکا

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
دل کے کھلے دروازے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
فی الحال اسی پر گزارا کریں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بہادری سے بربادی تک
رؤف کلاسرا
عمران یعقوب خان
شکریہ پاکستان، شکریہ وزیراعظم، شکریہ فیلڈ مارشل!
عمران یعقوب خان
رشید صافی
وائٹ ہاؤس کا بااثر مہمان
رشید صافی
محمد عبداللہ حمید گل
بدلتا ورلڈ آرڈر اور شمالی کوریا
محمد عبداللہ حمید گل