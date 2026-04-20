صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
سنی تحریک کے زیر اہتمام استحکامِ پاکستان ورکرز کنونشن کا انعقاد

مقبوضہ کشمیر کا فیصلہ عوامی رائے کیخلاف طاقت سے مسلط کرنے نہیں دینگے :فہیم الدین

گوجرانوالہ ( نیوز رپورٹر)پاکستان سنی تحریک کے زیر اہتمام استحکامِ پاکستان ورکرز کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔مرکزی ترجمان و مرکزی رہنما فہیم الدین شیخ نے خصوصی خطاب کرتے کہا کہ بھارت کومقبوضہ کشمیر کا فیصلہ کشمیری عوامی رائے کیخلاف اور طاقت سے مسلط کرنے نہیں دیں گے ۔ صوبائی صدر شمالی پنجاب زاہد حبیب قادری نے کہا کہ امریکہ اور ایران جنگ بندی پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے باوجود مہنگائی کا طوفان کم نہیں ہوا، جس سے عوام شدید متاثر ہو رہے ہیں۔تقریب میں ڈویژن صدر صاحبزادہ ابرار رضوی،عطاء الرحمن صافی،مفتی ظفر اللہ شاکر، حافظ حسنین عطاری، ڈاکٹر یاسر رانجھا،سٹی صدر آصف مغل کیلانی نقشبندی ،سٹی جنرل سیکرٹری چوہدری یعقوب رضوی ،سٹی رہنما فائق سجاد حیدر عدیل رضوی شعیب نقشبندی حافظ طاہر خلیل کمبوہ زبیر کمبو صاحبزادہ پیر ضیااللہ قادری، مولانا اکبر نقشبندی، مولانا منشا قادری، علامہ تنویر فاروقی، مولانا فیاض الحسن صدیقی، علامہ ادریس جلالی، فاروق قادری، صاحبزادہ نعمان صدیقی، کرام بابر کھوکر، شہباز چٹھہ، حافظ حسان رضا قادری، ڈاکٹر عبدالرشید انصاری سمیت دیگر قائدین اہلِ سنت بھی موجود تھے ۔ مقررین کا کہنا تھا کہ ایران پر قبضے کی کوئی بھی خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکتی اور خطے کے امن و استحکام کے لیے ضروری ہے کہ افغانستان کو پاکستان مخالف عناصر کا آلہ کار نہ بنایا جائے ۔کنونشن کے اختتام پر مقررین نے اس عزم کا اظہار کیا کہ پاکستان کی سلامتی، خودمختاری اور قومی یکجہتی کے لیے ہر سطح پر جدوجہد جاری رکھی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

امن وامان برقرار رکھنے کیلئے شہر بھر میں سکیورٹی سخت ناکہ بندی پوائنٹس فعال

ترقیاتی منصوبوں میں تیزی، شفافیت یقینی بنائی جائے : کمشنر

ڈی گرائونڈ پارک کے واش رومز کی خستہ حالی شہریوں کو شدید مشکلات

فاضل دیوان پارک میں خواتین کیلئے مخصوص ٹائم مقرر، سکیورٹی بہتر بنانے کی اپیل

لیزر لینڈ لیولرز سبسڈی قرعہ اندازی، 18 کسانوں کا انتخاب

ملت روڈ پر سیوریج و ڈرینج لائنوں کی مرمت ، آپریشن بحال

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مایوسی کا بیانیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
غیر متوقع نتائج
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
معرکہ لوڈشیڈنگ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سرمایہ کاری‘ توانائی اور برآمدات کے اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
خیر دیکھیں گے یہاں روشنیاں دوسرے لوگ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
عدل و انصاف کی اہمیت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر