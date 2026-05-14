صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ :گلی محلوں میں متعدد مین ہولز کے ڈھکن غائب

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ :گلی محلوں میں متعدد مین ہولز کے ڈھکن غائب

شکایات کے باوجود بھی واسا حکام ٹس سے مس نہ ہوئے ،حکام نوٹس لیں :شہری

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )سیالکوٹ اور گردونواح کے گلی محلوں میں متعدد مین ہولز کے ڈھکن غائب، شکایات کے باوجود بھی واسا حکام ٹس سے مس نہ ہوئے ۔ سیالکوٹ اور گردونواح کے گلی محلوں اور شاہرات پر اکثر وبیشتر مین ہولز کے ڈھکن غائب ہیں۔ شہریوں نے واسا حکام سے متعدد بار شکایات بھی کی ہیں لیکن مین ہولز کے ڈھکن نہ لگائے گئے ہیں۔ گورنمنٹ علامہ اقبال ٹیچنگ ہسپتال کمشنر روڈ ایمرجنسی کے باہر ، پل ایک چوک، شہاب پورہ روڈ پر ڈھکن نہ ہونے کے باعث کوئی حادثہ رونما ہوسکتا ہے ۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

پٹرول مہنگا ادویات کی قیمتوں میں 20 فیصد اضافہ

جیلوں کے قیدیوں کو علاج معالجہ کی بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لئے ہیلتھ کونسل کا قیام

ایس ڈی پی او آفس کا باقاعدہ افتتاح

مجالس کے روٹس پر ترقیاتی منصوبے مکمل کرنے کی ہدایت

ترقیاتی کام سست روی کا شکار ہونے کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات

بیوٹیفکیشن پلان پر عمل درآمد کے دوران ترقیاتی کاموں کی رفتار کا جائزہ لینے کیلئے ڈپٹی کمشنر خوشاب کا دورہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کچھ آہ وزاری مزید
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
سفید پوشی سے کاچھا پوشی تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مزاحمت اور’سٹیٹس کو‘
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بیساکھ
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
مہنگے پٹرول کا سستا حل
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
روحِ حج
مفتی منیب الرحمٰن