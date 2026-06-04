صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماہانہ اجرت 40 ہزا ر پر عملدرآمد کروایا جائے : سہیل بٹ

  • گوجرانوالہ
ماہانہ اجرت 40 ہزا ر پر عملدرآمد کروایا جائے : سہیل بٹ

دیگرمحکموں میں تنخواہ مل چکی ،میونسپل کارپوریشن کے ملازمین کو ابھی تک نہیں ملی

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا)چیئرمین اتفاق لیبر یونین میونسپل کارپوریشن سیالکو ٹ سہیل بٹ نے کہا ہے کہ سیالکوٹ میں پنجاب حکومت کے اعلان کردہ ماہانہ اجرت 40 ہزا ر روپے پر عملدرآمد نہ ہوسکا۔ جبکہ حکومت پنجاب نے گزشتہ مالی سال بجٹ 2025ء میں ملازمین کی کم از کم اجرت 40 ہزار روپے مقرر کی تھی ایک سال کا عرصہ بیت چکا ہے اور اب نیا بجٹ 2026ء آنے والا ہے ۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑا رہاہے کہ ملازمین ابھی تک 37 ہزار تنخواہ پر کام کررہے ہیں۔

جبکہ عید الاضحی کے موقع پر پنجاب حکومت نے تمام صوبائی اداروں کے ملازین کو عید سے قبل تنخواہ دینے کا نوٹیفکیشن جاری کیا تھا۔ لیکن میونسپل کارپوریشن کے علاوہ باقی تمام محکموں کے ملازمین کو عید سے قبل تنخواہ مل چکی ہے میونسپل کارپوریشن کے ملازمین کو ابھی تک تنخواہ نہ ملی ہے ۔ میونسپل کارپوریشن کے حکام آپ کے احکامات ماننے کو تیار نہیں، انہوں نے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے مطالبہ کیا ہے کہ ملازمین کی تنخواہ میں فی الفور اضافہ کرتے ہوئے 40 ہزار روپے عملدرآمد کروایا جائے اگر ملازمین کی تنخواہ 40 ہزار روپے نہ ہوئی تو اتفاق لیبر یونین میونسپل کارپوریشن اس ناانصافی کیخلاف بھرپور احتجاج کریگی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

وزیر ترقی نسواں سے سمیرا اشفاق کی ملاقات

لیاقت آباد میں نادرا رجسٹریشن سینٹر دوبارہ فعال

سجاول:قاتل کوسزائے موت کا حکم، 10 لاکھ روپے جرمانہ

شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ، دولہا سمیت 7افراد گرفتار

میاں بیوی پر تشدد کے ملزمان پولیس مقابلے میں گرفتار

میرپور خاص:مویشیوں کے بیوپاریوں سے 7 لاکھ روپے چھن گئے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم اپنے آپ کو کھا رہے ہیں
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فقیر تو بہرحال صدا لگائے گا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مذہب، ادب اور سوشل میڈیا
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کھالیں
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
تُو ساتھ ہو اور دور کا درپیش سفر ہو
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
پیکرِ حیا وسخا
مفتی منیب الرحمٰن