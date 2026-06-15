صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آئی جی جیل خانہ جات میاں فاروق نذیر کے اعزاز میں الوداعی تقریب

  • گوجرانوالہ
آئی جی جیل خانہ جات میاں فاروق نذیر کے اعزاز میں الوداعی تقریب

گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر)سپر نٹنڈنٹ سنٹرل جیل گوجرانوالہ اظہر چیمہ کی طرف سے جم خانہ میں آئی جی جیل خانہ جات میاں فاروق نذیر کے اعزاز میں الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا

جس میں آر پی او خرم شہزاد وڑائچ، ڈپٹی کمشنر نوید احمد، سابق وفاقی وزیر خرم دستگیر،سابق ایم این اے مدثر قیوم ناہرا ،پیر غلام فرید ،توفیق بٹ، سابق صوبائی وزیر اقبال گجر، قیصر سندھو ایم پی اے ، سینئر صحافیوں نے تقریب میں شرکت کی ،شرکا کی جانب سے جیلوں میں اصلاحات پر فاروق نذیر کی خدمات کو سراہا گیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ٹرانسپورٹ اصلاحات ناکام مسافروں کو ڈبہ نما گاڑیوں میں ٹھونس دیا جاتا

جائیدادوں کے درستگی ریکارڈ ’’ فرد‘‘ کے مسائل حل کریں ،کمشنر

محرم :پپلاں امام بارگاہ میں موک ایکسرسائز کا انعقاد

ڈپٹی کمشنر خوشاب کا ڈی ایچ کیو ہسپتال جوہر آباد کا دورہ

پھلروان کا حق بحال کروائینگے‘ وزیر مملکت مختار بھرتھ

میانی سٹیڈیم کا افتتاح محرم کے بعد کیا جائیگا،صہیب احمد بھرتھ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
چین میں چند روز
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بے زبان لو گ
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
آبنائے ہرمز اور ایران
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
بجٹ اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
زنجیر بدل گئی ہماری
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
معاشی استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر