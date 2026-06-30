صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرکاری اداروں سے اربوں روپے کی ریکوری، ڈیڈ ڈیفالٹرز سے وصولی گیپکو کیلئے چیلنج

  • گوجرانوالہ
سرکاری اداروں سے اربوں روپے کی ریکوری، ڈیڈ ڈیفالٹرز سے وصولی گیپکو کیلئے چیلنج

گیپکو نے نادہندگان کی فہرستیں تیار کرلیں ، سرکاری وغیر سرکاری اداروں کو نوٹس کے با وجود ادائیگی نہ ہوسکی ،ریکوری ہدف پورا نہ کرنیوالے افسر وں کیخلاف محکمانہ کارروائی کا فیصلہ

گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)گیپکوکیلئے رواں مالی سال کے آخری ماہ جون میں سرکاری وغیر سرکاری اداروں سے اربوں روپے کی ریکوری اورڈیڈ ڈیفالٹرز سے واجبات کی وصولی کا 100فیصد ٹارگٹ پورا کرنا چیلنج بن گیا،گیپکو ہیڈ کوارٹرز ،سرکلوں کے افسر وں ،ایکسین ، ایس ڈی اوز اور ریکوری افسر وں کو واجبات کی وصولی کے ٹاسک سونپ د ئیے گئے اورواجبات کی ریکوری رپورٹ پیش کرنیکا حکم دیدیا ،ریکوری ہدف پورا نہ کرنیوالے افسر وں کیخلاف محکمانہ کارروائی کا فیصلہ کیا گیا۔

وزارت پاور ڈویژن نے گیپکو کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کو روں مالی سال کے اختتام پر 30جون تک 100فیصد واجبات کی ریکوری اور تمام پرانے ڈیڈ ڈیفالٹرز کے ذمہ واجبات کی ریکوری کا ہدف دیا ہے جس کیلئے گیپکو نے نادہندگان کی فہرستیں تیار کرلیں اور ابتدائی مرحلہ میں سرکاری وغیر سرکاری اداروں کو نوٹس بھی جاری کئے جاچکے لیکن تاحال ہزاروں نادہندگان نے اپنے ذمے واجبات کی ادائیگی نہیں کی اور بیشتربڑے صنعتی یونٹس اورچھوٹے یونٹس بھی برسوں سے گیپکو کے ڈیڈ ڈیفالٹرز رہ چکے ہیں جن سے ریکوری کیلئے کام تیز کردیاگیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

واسا کو ترقیاتی منصوبے بروقت مکمل کرنے کا حکم

محکمے عوامی خدمت اور ترقیاتی اہداف پر توجہ دیں، ڈپٹی کمشنر

عاشورہ پر مثالی صفائی ، ستھرا پنجاب ایجنسی کو خراج تحسین

ڈی پی او کا شہریوں کے مسائل فوری حل کرنے کا حکم

میپکو:ریکوری اہداف میں غفلت برداشت نہیں :عظمت خان

سرکاری نرخ نظرانداز، مٹی کا تیل مہنگے داموں فروخت

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بجٹ، ڈھابہ اور بچہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
باقی ساری دنیا گئی بھاڑ میں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
گھر کی خبر لیجئے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
ایک امیر شہر کا پسماندہ نظام
شاہد کاردار
رشید صافی
افغان قیادت کا فکری جمود
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
یونین الیکشن دھاندلی اور انتظامی ردعمل
حافظ محمد ادریس