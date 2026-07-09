صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خستہ حال سڑکوں کی مرحلہ وار مرمت و بحالی کا فیصلہ

  • گوجرانوالہ
خستہ حال سڑکوں کی مرحلہ وار مرمت و بحالی کا فیصلہ

ایکسین ہائی ویز اور ڈپٹی ڈائریکر ڈویلپمنٹ کو 2روز میں سروے کی ہدایت

گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)گوجرانوالہ میں خستہ حال سڑکوں کی مرحلہ وار مرمت و بحالی کا فیصلہ، فوری سروے کے احکامات جاری کر دئیے گئے ۔ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے شہر کی خستہ حال سڑکوں کی فوری مرمت کیلئے ایکسین ہائی ویز اور ڈپٹی ڈائریکر ڈویلپمنٹ کو دو روز کے اندر جامع سروے مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔سروے رپورٹ کی بنیاد پر شہر بھر میں سڑکوں کی مرحلہ وار مرمت و بحالی کا کام شروع کیا جائے گا تاکہ شہریوں کو بہتر، محفوظ اور ہموار سفری سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ اس سلسلے میں پیش رفت کا جائزہ لینے کیلئے دوبارہ اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کے وژن کے مطابق شہریوں کو معیاری انفراسٹرکچر اور محفوظ سفری سہولیات کی فراہمی ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے جس کیلئے تمام متعلقہ محکمے باہمی تعاون سے بھرپور اقدامات یقینی بنائیں گے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

تجاوزات اور ریڑھی مافیا کا راج، ٹریفک جام معمول ، لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا

گیس لوڈشیڈنگ ، ایل پی جی دگنی قیمت پر فروخت

ڈپٹی کمشنر کا الائیڈ ہسپتال ون کا اچانک دورہ، سہولیات کا جائزہ

ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کا مراکز صحت کا اچانک دورہ، سہولیات کا جائزہ

ڈی پی او چنیوٹ کی اردل روم میں اہلکاروں سے ملاقات

الائیڈ ہسپتال کے امیجنگ ٹیکنیشن عامر اقبال نے پی ایچ ڈی کر لی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ناجائز رزق سے پلی ہوئی اولاد …(2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صدر ٹرمپ اور ہمارے حکمران
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
صدر ٹرمپ کی حیرت اور ایرانیوں کے آنسو
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
زندان
عمران یعقوب خان
بشیر ریاض
آخری دم تک اپنے مورچے میں ڈٹا رہنے والا وارث میر
بشیر ریاض
مفتی منیب الرحمٰن
فلسفی بیوروکریٹ!
مفتی منیب الرحمٰن