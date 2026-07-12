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آج کے اخبار کی شہ سرخیاں
آبی سلامتی کیخلاف ہر کوشش کی مزاحمت کرینگے : وزیراعلیٰ سندھ
قومی ترقی کیلئے نوجوانوں کو بااختیار بنایا جائے : چیئرمین سینیٹ
سرکاری ملازمین کی بیوائوں اور غیر شادی شدہ بیٹیوں کیلئے تاحیات پنشن بحال
باپ دادا کی زمین متروکہ سندھ پر قبضہ برداشت نہیں کرینگے :خالد مقبول
بھارت نے پا نی کنٹرول کیا تو محدود جنگ کرسکتے ہیں:چیئر مین واپڈا
گلگت بلتستان میں سیاسی و انتظامی امور، گورنرکی تقرری کیلئے اسحاق ڈار کی زیر سربراہی تین رکنی کمیٹی قائم
تازہ ترین
بلوچستان میں مسلح افراد کی فائرنگ، پنجاب سے تعلق رکھنے والے 5 مزدور جاں بحق
پاکستان کا خطے میں بڑھتی کشیدگی پر اظہارِ تشویش، تحمل اور سفارت کاری پر زور
ایران کا آبنائے ہرمز پر کوئی کنٹرول نہیں، جہازوں کی آمدورفت جاری ہے: سینٹکام
مشرق وسطیٰ میں کشیدگی: قطر نے سمندری سرگرمیاں معطل کردیں
ٹرمپ نے ایرانی قیادت کو ’بیمار ذہنیت‘ کا حامل قرار دے دیا
آج کے کالمز
ایرانی کشتی اور جذبات کا سمندر
مجیب الرحمٰن شامی
اک آگ کا دریا ہے
ایاز امیر
ملتانی رونا لیلیٰ‘سندھی بھٹو اور ہندوستانی سکھ
رؤف کلاسرا
سکیورٹی ڈاکٹرائن میں سٹریٹجک تبدیلی
رشید صافی
ٹک ٹک
عمران یعقوب خان
’’انڈو پیسفک‘‘ کا خاتمہ اور بھارت کی عالمی تنہائی
محمد عبداللہ حمید گل
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