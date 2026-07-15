کامونکے :نہری پانی چوری کر نے پر 9افراد کیخلاف مقدمہ
کامونکے (نامہ نگار)نہری پانی چوری کرنے کے الزام میں صدر پولیس نے کینال آفیسر فاروق احمد کی درخواست پر اکبر گھنوکی کے رہائشی زمینداروں مصطفیٰ، نوید، شفیق، بلال، بابر، بشارت، جمیل، الیاس اور صغیر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔
نہری پانی چوری کرنے کے الزام میں صدر پولیس نے کینال آفیسر فاروق احمد کی درخواست پر اکبر گھنوکی کے رہائشی زمینداروں مصطفیٰ، نوید، شفیق، بلال، بابر، بشارت، جمیل، الیاس اور صغیر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔
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