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کامونکے :نہری پانی چوری کر نے پر 9افراد کیخلاف مقدمہ

  • گوجرانوالہ
کامونکے :نہری پانی چوری کر نے پر 9افراد کیخلاف مقدمہ

کامونکے (نامہ نگار)نہری پانی چوری کرنے کے الزام میں صدر پولیس نے کینال آفیسر فاروق احمد کی درخواست پر اکبر گھنوکی کے رہائشی زمینداروں مصطفیٰ، نوید، شفیق، بلال، بابر، بشارت، جمیل، الیاس اور صغیر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔

نہری پانی چوری کرنے کے الزام میں صدر پولیس نے کینال آفیسر فاروق احمد کی درخواست پر اکبر گھنوکی کے رہائشی زمینداروں مصطفیٰ، نوید، شفیق، بلال، بابر، بشارت، جمیل، الیاس اور صغیر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔

 

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