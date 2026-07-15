کامونکے :مخالف کو ڈنڈوں کے وار کرکے زخمی کر دیا
کامونکے (نامہ نگار )سابق رنجش پر نواحی گاؤں مہلووالہ میں اعجاز شاہ، حیدر، برہان اور ایک نامعلوم شخص نے ڈنڈوں اور اسلحہ کے بٹ مار کر وقار کو شدید زخمی کر دیا۔ ایمن آباد پولیس نے مقدمہ درج کرکے کارروائی شروع کر دی۔
سابق رنجش پر نواحی گاؤں مہلووالہ میں اعجاز شاہ، حیدر، برہان اور ایک نامعلوم شخص نے ڈنڈوں اور اسلحہ کے بٹ مار کر وقار کو شدید زخمی کر دیا۔ ایمن آباد پولیس نے مقدمہ درج کرکے کارروائی شروع کر دی۔
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