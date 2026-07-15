ڈاکٹر ہمایوں افتخار تحصیل ہسپتال پسرور کے ایم ایس تعینات
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا،ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈاکٹر ہمایوں افتخار کو تحصیل ہیڈکوارٹر زہسپتال پسرور کا میڈیکل سپرنٹنڈنٹ (ایم ایس) تعینات کر دیا گیا۔محکمہ صحت پنجاب نے ڈاکٹر ہمایوں افتخار کی بطور ایم ایس ٹی ایچ کیو ہسپتال پسرور تعیناتی کے احکامات جاری کر د ئیے۔
ڈاکٹر ہمایوں افتخار کو تحصیل ہیڈکوارٹر زہسپتال پسرور کا میڈیکل سپرنٹنڈنٹ (ایم ایس) تعینات کر دیا گیا۔محکمہ صحت پنجاب نے ڈاکٹر ہمایوں افتخار کی بطور ایم ایس ٹی ایچ کیو ہسپتال پسرور تعیناتی کے احکامات جاری کر د ئیے۔
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