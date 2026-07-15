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حافظ آباد:چھریوں کے وار سے نوجوان قتل ، ملز م فرار

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد:چھریوں کے وار سے نوجوان قتل ، ملز م فرار

حافظ آباد(نامہ نگار ، نمائندہ دُنیا)حافظ آباد کے علاقہ سکھیکی میں نوجوان کو تیز دھار آلہ کے وار کرکے قتل کردیا گیا۔محمد خان کا جواں سال بیٹا سڑک پر جارہاتھا کہ مسلح افراد نے چھریوں کے پے درپے وار کرکے قتل کردیا جس کے بعد ملزم فرارہوگئے ،پولیس نے لاش کوقبضہ میں لیکر تفتیش شروع کردی۔

حافظ آباد کے علاقہ سکھیکی میں نوجوان کو تیز دھار آلہ کے وار کرکے قتل کردیا گیا۔محمد خان کا جواں سال بیٹا سڑک پر جارہاتھا کہ مسلح افراد نے چھریوں کے پے درپے وار کرکے قتل کردیا جس کے بعد ملزم فرارہوگئے ،پولیس نے لاش کوقبضہ میں لیکر تفتیش شروع کردی۔

 

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