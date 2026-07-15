لالہ موسیٰ :تیز رفتار کار الٹنے سے سوار موقع پر جاں بحق
لالہ موسیٰ (نمائندہ دنیا، نامہ نگار )تیز رفتار کار الٹنے سے سوار موقع پر جاں بحق ہو گیا۔
کار راولپنڈی کی جانب جا رہی تھی کہ بسم اللہ چوک کے قریب بے قابو ہو کر الٹ گئی، حادثے میں 34 سالہ محمد علی سکنہ تہال کھاریاں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا،ریسکیو عملہ نے موٹروے پولیس کی موجودگی میں لاش کو قانونی کارروائی کیلئے تحصیل ہسپتال کھاریاں منتقل کردیا۔
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