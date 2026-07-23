صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر گجرات ، ایم ڈی واسا کا مختلف علاقوں میں نکاسی آب کا جائزہ

  • گوجرانوالہ
ڈپٹی کمشنر گجرات ، ایم ڈی واسا کا مختلف علاقوں میں نکاسی آب کا جائزہ

گجرات(سٹی رپورٹر،نامہ نگار)ڈپٹی کمشنر نورالعین قریشی کی ہدایت پر موسلادھار بارش کے دوران واسا گجرات نے رین ایمرجنسی آپریشن کو مکمل استعداد کے ساتھ جاری رکھا۔۔۔

 منیجنگ ڈائریکٹر واسا کاشان حفیظ بٹ دن بھرخود فیلڈ میں موجود رہے جبکہ ڈپٹی کمشنر نورالعین قریشی نے شہر کے مختلف علاقوں، نشیبی مقامات، اہم شاہراہوں اور ڈسپوزل سٹیشنز کا دورہ کرکے آپریشنل صورتحال کا جائزہ لیا، واسا کی بروقت حکمت عملی، جدید مشینری اور مسلسل فیلڈ مانیٹرنگ کے باعث کئی دہائیوں سے دو، دو روز تک کھڑا رہنے والا بارشی پانی اس مرتبہ صرف ساڑھے 4گھنٹے میں مکمل طور پر نکال دیا گیا۔ منیجنگ ڈائریکٹر واسا گجرات کاشان حفیظ بٹ کی ہدایت پر ڈیوٹی میں غفلت اور غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے والے واسا کے دو اہلکاروں کو معطل کر دیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

مینٹل ہسپتال کے ملازمین کا 3 ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے پراحتجاج

ڈینٹل ہسپتال کے حالات ابتر، مریضوں کو شدید مشکلات

مثالی گائوں پروگرام،ضلعی افسروں کو ذمہ داریاں تفویض

صحت کی سہولیات سے آراستہ 15 کلینک آن ویلز کشمیر روانہ

صوبائی وزیر کا نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر کاتعمیراتی جائزہ

سپیکر کے حلقہ میں شجرکاری ،پی ایچ اے کو ذمہ داری مل گئی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’’مسلم لبرلزم‘ ‘کیا ہے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
قبر کھودی گئی میری تو پتھر کی زمیں نکلی
خالد مسعود خان
عمران یعقوب خان
جنگ میں نئی جنگ
عمران یعقوب خان
میاں عمران احمد
پٹرولیم مصنوعات، آسان کاروبار اور گوادر
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
بندہ پرور کب تلک؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
شگون … (1)
مفتی منیب الرحمٰن