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لوٹے گئے 36لاکھ روپے چند گھنٹوں کے اندر برآمد

  • کراچی
لوٹے گئے 36لاکھ روپے چند گھنٹوں کے اندر برآمد

کراچی(این این آئی) ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان نے مومن آباد پولیس کی بروقت اور مؤثر کارروائی کو سراہتے ہوئے ایس ایس پی ویسٹ، ایس ایچ او مومن آباد اور پولیس ٹیم کو شاباش دی ہے ۔

ترجمان کراچی پولیس کے اعلامیے کے مطابق مومن آباد پولیس نے نقب زنی کی واردات میں لوٹے گئے 36 لاکھ روپے چند گھنٹوں کے اندر برآمد کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے قانونی کارروائی مکمل کرنے کے بعد برآمد شدہ رقم مقدمے کے مدعی کے حوالے کر دی۔پولیس چیف نے کہا کہ بروقت کارروائی پیشہ ورانہ مہارت کا مظہر ہے ۔

 

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