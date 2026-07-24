صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کچن کی چھت گرنے سے خاتون ملبے تلے دب کر زخمی

  • گوجرانوالہ
کچن کی چھت گرنے سے خاتون ملبے تلے دب کر زخمی

تتلے عالی(نامہ نگار ) تتلے عالی میں بارش کے باعث کچن کی چھت گرنے سے خاتون ملبے تلے دب کر زخمی ہو گئی۔

تتلے عالی کے محلہ فیصل کالونی میں بارش کے باعث مشتاق کے کچن کی کچی چھت گر گئی جسکے نتیجہ میں مشتاق کی بیوی42سالہ کوثر بی بی ملبے کے نیچے دب گئی ریسکیو1122کی ٹیم نے بروقت کارروائی کرکے خاتون کو زخمی حالت یں باہر نکال کر بتدائی طبی امداد فراہم کی مزید طبی امداد کیلئے ڈسٹڑکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

وزیر صحت کی زیرصدارت اجلاس، ویکسین تیاری پر پیشرفت کاجائزہ

پاکستان اورترکیہ میں ماحولیاتی پروگرامزشروع کرنے پراتفاق

ڈپٹی کمشنر مری کا شہرمیں جاری تعمیراتی منصوبوں کاجائزہ

جنگلات اراضی پر قبضہ برداشت نہیں کیاجائیگا:ڈی سی راولپنڈی

حکومت مذاکرات کیلئے عمران ،قیادت سے رابطہ کرے :علی محمد

مری بریوری میں ربونیٹڈ سافٹ ڈرنکس پروڈکشن لائن کا افتتاح

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
مودی ہے تو ممکن ہے
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
وہ چڑیاں کہاں گئیں!
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
باب المندب کی بندش زیادہ خطرناک
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
نیا برطانوی وزیراعظم اور جمہوری نظام
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
لے او یار حوالے رب دے
آصف عفان
امیر حمزہ
امریکہ میں سپین کا فٹ بالر اور غزہ
امیر حمزہ