صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمشنر کی نکاسی آب کیلئے اقدامات تیز کرنے کی ہدایت

  • گوجرانوالہ
کمشنر کی نکاسی آب کیلئے اقدامات تیز کرنے کی ہدایت

شمسی چوک انڈر پاس، سوئی گیس روڈ اور گل روڈ پر جمع پانی ، ٹریفک کا جائزہ

گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر)مون سون بارشو ں کے پیش نظر ضلعی انتظامیہ اور واسا کی جانب سے نکاسی آب کے اقدامات تیز کر د ئیے گئے ۔ کمشنر محمد علی نے ڈپٹی کمشنر نوید احمد کے ہمراہ شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور بارشی پانی کی نکاسی کے انتظامات کا جائزہ لیا۔کمشنر نے نگار پھاٹک اور کشمیر پارک، سیٹلائٹ ٹاؤن میں نکاسی آب کی صورتحال کا معائنہ کیا جہاں واسا حکام نے انہیں بریفنگ دی۔ کمشنر نے ہدایت کی کہ نشیبی علاقوں میں پانی کے فوری انخلا کیلئے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں ۔بعد ازاں کمشنر محمد علی اور ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے شمسی چوک انڈر پاس، سوئی گیس روڈ اور گل روڈ کے مختلف مقامات پر جمع بارشی پانی، ڈسپوزل مشینری کی کارکردگی، عملے کی موجودگی اور ٹریفک کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ کمشنر محمد علی نے موقع پر موجود افسر وں کو ہدایت کی کہ نکاسی آب کے عمل میں مزید تیزی لائی جائے اور حساس مقامات پر مسلسل نگرانی جاری رکھی جائے ۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ضلعی انتظامیہ، واسا، ریسکیو 1122اور دیگر متعلقہ ادارے مکمل باہمی رابطے کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

5میڈیکل یونیورسٹیوں میں وائس چانسلر کا اضافی چارج تفویض

20اضلاع میں تعمیراتی سرگرمیاں 15ستمبر تک بند

تین روزہ توانائی اور الیکٹرک موبیلٹی نمائش کا افتتاح

حکومتی سکیم میں زمینیں شامل کرنے کیخلاف کمشنرز کو فیصلہ کرنیکاحکم

مون سون:محکمہ ہاؤسنگ میں کنٹرول روم قائم

بھاٹی منصوبے کو 30 جولائی سے ٹریفک کیلئے کھولنے کی تیاری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جنگ پھیل رہی ہے
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
امیر العظیم بھی رخصت ہوئے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
امیر العظیم، استقامت کا کوہِ گراں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
کرکٹ اور دیگر کھیلوں کا مستقبل
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
شگون …(2)
مفتی منیب الرحمٰن