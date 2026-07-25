صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات:چناب کا حفاظتی بند 4فٹ اونچا کرنے کی منظوری

  • گوجرانوالہ
گجرات:چناب کا حفاظتی بند 4فٹ اونچا کرنے کی منظوری

گجرات (سٹی رپورٹر ،نامہ نگار )وزیراعلیٰ کے معاونِ خصوصی شعیب مرزا نے ڈپٹی کمشنر نورالعین قریشی کے ہمراہ دریائے چناب کے حفاظتی بند کے مجوزہ منصوبے کا دورہ کیا اور پیش رفت کا جائزہ لیا۔

بریفنگ میں بتایا گیا کہ منصوبہ کابینہ کمیٹی برائے ڈیزاسٹر مینجمنٹ سے مارچ 2026 میں منظور ہو چکا جبکہ صوبائی کابینہ سے حتمی منظوری اور فنڈز کے اجرا کا عمل جاری ہے ۔ منصوبے کے تحت حفاظتی بند کی اونچائی میں 4 فٹ اضافہ اور 12 ہزار فٹ نئے حفاظتی بند کی تعمیر کی جائے گی۔منصوبے کی تکمیل سے شہبازپور، چنگاولی، ڈھلوں شرقی، محمود آباد، لالہ چک اور دیگر ملحقہ دیہات کی تقریباً 8 ہزار آبادی کو سیلابی خطرات سے تحفظ حاصل ہوگا جبکہ زرعی اراضی اور سرکاری و نجی املاک بھی محفوظ رہیں گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

امتحانات میں آن اسکرین مارکنگ ، او ایم آراورخود کا رزلت سسٹم نافذ کرنے کی منظوری

جدید پیشہ ورانہ تربیت یافتہ پولیس فورس ناگزیر ، وزیراعلیٰ

سیسی بجٹ،ایچ آئی وی بچوں کیلئے 2ارب کافنڈ مختص

پہلی مرتبہ قتل کی وارداتیں 23فیصد کم ہوگئیں،آئی جی

حج کوٹہ بے ضابطگیاں،درخواست گزار کی گرفتاری روک دی

امیگریشن کلیئرنس کے دوران مسافر مشکوک سفری دستاویزات کی بنیاد پر آف لوڈ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جنگ پھیل رہی ہے
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
امیر العظیم بھی رخصت ہوئے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
امیر العظیم، استقامت کا کوہِ گراں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
کرکٹ اور دیگر کھیلوں کا مستقبل
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
شگون …(2)
مفتی منیب الرحمٰن