صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کامونکے :حبیب پورہ فیڈر کی دن‘رات لوڈ شیڈنگ جاری

  • گوجرانوالہ
کامونکے :حبیب پورہ فیڈر کی دن‘رات لوڈ شیڈنگ جاری

گزشتہ روز 13گھنٹے تک بجلی بند رہی‘شہری بے حال‘کل پھر پرمٹ کی اذیت جگاڑ پر چلایا جانیوالا ترسیلی نظام بار با ر جواب دینے لگا‘حکام نے آنکھیں موند لیں

کامونکے (نامہ نگار)پاک ٹاؤن کے رہائشی حبیب پورہ فیڈر کے صارفین دن،رات لوڈ شیڈنگ کے عذاب کا شکار ،سارا دن وقفے وقفے سے لوڈ شیڈنگ ہوتی رہتی ہے ،تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز بھی 13 گھنٹے تک بجلی بند رہی،کل پھر صارفین کو پرمٹ کے نام پر اذیت کا سامنا کرنا پڑے گا،مسجد اللہ ہو اکبر اہلحدیث اور گرد و نواح میں موسم سرما کے دوران مرمت کے نام پر پرمٹوں کی بھرمار ہونے کے باوجود ترسیلی نظام میں ذرا بھی بہتری نہ آ سکی،تھوڑی سی ہوا چلنے اور ہلکی بارش میں فوری بجلی بند کر دی جاتی ہے جبکہ چند میٹر کے فاصلے پر دوسرے فیڈر کے صارفین اس عذاب سے محفوظ رہتے ہیں ،اب موسم میں شدت آتے ہی جگاڑ پر چلایا جانے والا ترسیلی نظام بار با ر جواب دینے لگا ہے ، گزشتہ کچھ دنو ں سے بار بار آنکھ مچولی سے معمولات زندگی جام ہو کر رہ گئے جبکہ اب بھی مسٔلہ جوں کا توں ہے ،صارفین نے دہائی دیتے ہوئے حکام سے کہا خدارا ترسیلی نظام بہتر بنا کر شدید گرمی کے موسم میں ہماری زندگیوں میں آسانی پیدا کی جائے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

این ایس پی پی، کنیئرڈ کالج فار ویمن یونیورسٹی میں ایم او یو پر دستخط

پی این آر اے کی جانب سے PAECکو 2نئے اجازت نامے جاری

پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی، 1ہزار لٹر پانی ملا دودھ تلف

بہارہ کہو:ڈمپر، کیری ڈبہ کے حادثات میں 7افراد زخمی

راولپنڈی،پھندا لگی لاش برآمد

اسلام آباد، 15اشتہاری گرفتار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جنگ پھیل رہی ہے
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
امیر العظیم بھی رخصت ہوئے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
امیر العظیم، استقامت کا کوہِ گراں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
کرکٹ اور دیگر کھیلوں کا مستقبل
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
شگون …(2)
مفتی منیب الرحمٰن