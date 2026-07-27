کامونکے :گاڑی سوار 2افراد نے لڑکی کو اغوا کر لیا
کامونکے (نامہ نگا ر)دو افراد نے جواں سالہ لڑکی کو اغوا کرلیا۔ موڑ ایمن آباد غلہ منڈی شیخاں کی 17سالہ (ح) گھر سے باہر گئی جس سے موضع اگو چک کا نصر اللہ اور وسیم کیری ڈبہ میں ڈال کرلے گئے ۔ایمن آباد پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔
دو افراد نے جواں سالہ لڑکی کو اغوا کرلیا۔ موڑ ایمن آباد غلہ منڈی شیخاں کی 17سالہ (ح) گھر سے باہر گئی جس سے موضع اگو چک کا نصر اللہ اور وسیم کیری ڈبہ میں ڈال کرلے گئے ۔ایمن آباد پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔
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