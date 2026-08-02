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آج کے اخبار کی شہ سرخیاں
(ن)لیگ، پی پی مذاکرات ، آئندہ سیاسی لائحہ عمل پر مشاورت
عوام ریاستی اداروں کیساتھ کھڑے ہوں :سرفراز بگٹی
میری ٹائم سکیورٹی ایجنسی ، بحری سلامتی کے جدید نظام کا آغاز
وفاقی وزیر ریلوے کا ترکیہ کے شہروں کا دورہ
گورننس میں اصلاحات آگے بڑھنے کا واحد راستہ:وزیر تجارت
نئے انتظامی یونٹس ناگزیر، صوبوں کی تقسیم کو غداری قرار دینا قبول نہیں : خالد مقبول
تازہ ترین
آزاد کشمیر الیکشن کا دوسرا مرحلہ، 20 نشستوں پر پولنگ جاری، ایک حلقے میں ووٹنگ ملتوی
ایران میں تبدیلی سے مراد نظام کا خاتمہ نہیں، رویوں میں تبدیلی ہے: مارکو روبیو
ایران کا پاکستان، سعودیہ اور ترکیہ سے رابطہ، امریکا کو مزید حملوں سے خبردار کر دیا
صدر پزشکیان کا ایرانی قوم کو جنگ کے دوران ثابت قدم رہنے پر خراجِ تحسین
ایرانی انفراسٹرکچر پر حملوں کا نتیجہ امریکی حاکمانہ نظام کی تباہی ہوگی، محمد مخبر
آج کے کالمز
محسن نقوی ’’زندہ باد‘‘
مجیب الرحمٰن شامی
اصل مفہوم سمجھنا کچھ زیادہ مشکل نہیں
ایاز امیر
نیا انقلاب پھر آن پہنچا
رؤف کلاسرا
ازکارِ رفتہ انتظامی ڈھانچے سے نجات
رشید صافی
سائبر کرائمز اور انسانی سمگلنگ
عمران یعقوب خان
مشرقِ وسطیٰ بحران اور بڑھتی ہوئی تقسیم
محمد عبداللہ حمید گل
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