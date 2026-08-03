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سیالکوٹ :نالہ ڈیک میں2نوجوان ڈوب کر جاں بحق

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ :نالہ ڈیک میں2نوجوان ڈوب کر جاں بحق

ریسکیو اہلکاروں نے یاسین اور عثمان کی لاشیں ڈھونڈ کر ہسپتال منتقل کر دیں

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )نالہ ڈیک میں 2 نوجوان ڈوب کر جاں بحق ہوگئے ۔ پسرور کے نواحی علاقہ کالا پہاڑ کے قریب 18سالہ یاسین اور 17 سالہ عثمان نالہ ڈیک میں نہاتے ہوئے گہرے پانی میں جانے کے باعث ڈوب گئے ۔ریسکیو 1122 نے فوری طور پر ٹیمیں جائے حادثہ کی جانب روانہ کر دیں۔ریسکیورز نے موقع پر پہنچ کر سرچ آپریشن شروع کر دیا اور دونوں نوجوانوں کی لاشیں ڈھونڈ کر مزید قانونی کارروائی کیلئے تحصیل ہسپتال پسرور منتقل کر دیا ۔ 

 

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