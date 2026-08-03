صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کامونکے :فصلیں ڈوبنے کے بعد سیم نالے کی صفائی شروع

  • گوجرانوالہ
کامونکے :فصلیں ڈوبنے کے بعد سیم نالے کی صفائی شروع

روزنامہ دنیا کی نشاندہی پر محکمہ آبپاشی متحرک ،کھیتوں سے جلد نکاس ہوگا :ترجمان

کامونکے (نامہ نگار )روزنامہ دنیا میں خبر شائع ہونے کے بعد محکمہ آبپاشی حرکت میں آ گیا، سیم نالے کی صفائی اور پانی کی نکاسی کا کام شروع ہو گیا ، کامونکے اور گردونواح میں صدیوں پرانے سیم نالہ کی بروقت صفائی نہ ہونے کے باعث سینکڑوں ایکڑ زرعی اراضی زیر آب آ گئی تھی، مسلسل کئی روز تک پانی کھڑا رہنے سے دھان، چارے اور دیگر فصلیں تباہ ہو گئیں جس سے کسانوں کو کروڑوں روپے کا نقصان اٹھانا پڑا جبکہ متعدد علاقوں میں رہائشی عمارتیں بھی متاثر ہوئیں۔ متاثرہ کسانوں نے محکمہ ایریگیشن کی غفلت اور لاپروائی پر شدید احتجاج کرتے ہوئے اسے اس تباہی کا ذمہ دار قرار دیا ۔ روزنامہ دنیا میں اس مسئلے کی نشاندہی کے بعد محکمہ ایریگیشن نے فوری نوٹس لیتے ہوئے ہیوی مشینری، کرینیں اور دیگر آلات موقع پر روانہ کر د ئیے جہاں سیم نالہ کی صفائی اور پانی کی نکاسی کا کام ہنگامی بنیادوں پر شروع کر دیا گیا۔ متاثرہ کسانوں نے امید ظاہر کی ہے کہ اگر کام اسی رفتار سے جاری رہا تو جلد زرعی زمین مکمل طور پر پانی سے خالی ہو جائیگی۔ محکمہ ایریگیشن کے ترجمان نے بتایا کہ جلد تمام کھیتوں سے پانی مکمل طور پر نکال دیا جائے گا اور سیم نالہ کی مکمل صفائی بھی کی جائے گی تاکہ مستقبل میں ایسی صورتحال دوبارہ پیدا نہ ہو ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

سرگودھا میں آٹا مافیا بے قابو، انتظامیہ کی مبینہ خاموشی سے روٹی عوام کی پہنچ سے دور

ڈی پی او سرگودھا کا سیف سٹی اور پولیس کنٹرول روم کا دورہ

کوٹ مومن،اسسٹنٹ کمشنر کا للیانی پولنگ سٹیشن کا دورہ

محکمہ آبپاشی ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرے ‘مختار احمد بھرتھ

حضرت داتا گنج بخش کے سالانہ عرس کی مناسبت سے پروقار محفل کا انعقاد

پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کی ہر سازش کو ناکام بنایا جائے گا،شازیہ بانو بٹ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مدارس اور اُردو
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
حسنِ کرشمہ ساز
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
پٹرولیم‘ ایف بی آر اور گندم
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
اندھیری شب میں ہے چیتے کی آنکھ جس کا چراغ
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
جنریشن زی: تھوڑا سا گلہ بھی سن لو
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کی اساس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر