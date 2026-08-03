صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کسانوں نے سڑک توڑ کر کھیتوں سے پانی نکال دیا

  • گوجرانوالہ
کسانوں نے سڑک توڑ کر کھیتوں سے پانی نکال دیا

بارشوں ، میترانوالی، بھاڈیوالا سیالکوٹ سے آنیوالے ریلے سے پانی جمع ہو گیاتھا

راہوالی (نامہ نگار)شدید بارشوں سے تباہ ہونے والی فصلوں کے مالکان کسانوں نے بااثر افراد کی طرف سے سرکاری آبادی گزرگاہیں بند کرنے کی وجہ سے سینکڑ وں ایکڑ کھیتوں میں جمع بارشی اور سیلابی پانی کو نکالنے کیلئے مرکزی سڑکوں کو توڑ کر پانی کی روانی کو یقینی بناناشروع کردیا ۔کئی روز کی ہونے والی بارشوں ، میترانوالی، بھاڈیوالا ضلع سیالکوٹ کی طرف سے آنیوالے سیلابی ریلے سے کھیتوں میں پانی کھڑا رہا ،ضلعی انتظامیہ اور محکمہ مال کی طرف سے جمع پانی کی نکاسی کیلئے کسی قسم کی کارروائی نہ کی گئی تو تباہ ہونے والی فصلوں کے متاثرین نے ازخود سرکاری پختہ شاہراہوں کو کاٹ کر جمع شدہ سیلابی اور بارشی پانی نکالنا شروع کردیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

نشیبی علاقوں سے بارشی پانی کی نکاسی، ترقیاتی منصوبوں کو بروقت مکمل کرنے کی ہدایت

صفائی کا اعلیٰ معیار، جامع حکمت عملی پر عمل جاری:کمشنر

ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کی اوپن ڈور پالیسی کے تحت شہریوں سے ملاقات

کمالیہ:اسسٹنٹ کمشنر کا چہلم کے جلوس کے روٹس کا معائنہ

چہلم کے جلوس ، ڈی پی ا و چنیوٹ کی منتظمین سے ملاقات

زرعی یونیورسٹی انڈرگریجویٹ داخلوں کیلئے دوسرا انٹری ٹیسٹ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مدارس اور اُردو
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
حسنِ کرشمہ ساز
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
پٹرولیم‘ ایف بی آر اور گندم
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
اندھیری شب میں ہے چیتے کی آنکھ جس کا چراغ
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
جنریشن زی: تھوڑا سا گلہ بھی سن لو
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کی اساس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر