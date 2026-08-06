ٹکر سے موٹر سائیکل سوار زخمی
موترہ(نامہ نگار)تیزرفتار کار کی ٹکرسے موٹرسائیکل سوار شدید زخمی ہوگیا۔ سٹی ہاؤسنگ کے زنیر کی بیکری کے ملازم عمر فاروق کو کار نمبر اے ڈبلیو یو 783نے ٹکر مار دی، زخمی کو حالت تشویشناک ہو نے لاہور ریفر کر دیا گیا۔
تیزرفتار کار کی ٹکرسے موٹرسائیکل سوار شدید زخمی ہوگیا۔ سٹی ہاؤسنگ کے زنیر کی بیکری کے ملازم عمر فاروق کو کار نمبر اے ڈبلیو یو 783نے ٹکر مار دی، زخمی کو حالت تشویشناک ہو نے لاہور ریفر کر دیا گیا۔
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