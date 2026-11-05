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این اے 77 ضمنی الیکشن: 5لاکھ 18 ہزار 620ووٹرز،333پو لنگ سٹیشن

  • گوجرانوالہ
این اے 77 ضمنی الیکشن: 5لاکھ 18 ہزار 620ووٹرز،333پو لنگ سٹیشن

گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)این اے 77 میں ضمنی الیکشن کیلئے تیاریاں مکمل کر لی گئیں ، کل ووٹرز کی تعداد 5 لاکھ 18 ہزار 620 ہے جن میں مرد ووٹرز کی تعداد 2 لاکھ 77 ہزار 480 جبکہ خواتین ووٹرز کی تعداد 2 لاکھ 41 ہزار 140 ہے ۔

ضمنی الیکشن کیلئے 142 مردانہ، 137 زنانہ اور 54 مشترکہ پولنگ سٹیشن بنائے گئے ہیں جبکہ کل 1390 بوتھ قائم کئے گئے ہیں، 5 لاکھ 35 ہزار بیلٹ پیپرز پرنٹ کر ا لئے گئے ۔

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