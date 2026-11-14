صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ آباد:واسا کے بھاری بلوں کیخلاف شہری سراپا احتجاج

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد:واسا کے بھاری بلوں کیخلاف شہری سراپا احتجاج

بلوں کی وصولی کیلئے آنیوالے واسا ملازمین کے ساتھ ہاتھا پائی کے بھی واقعات

حافظ آباد (نمائندہ دنیا)حافظ آباد شہر میں واسا کی جانب سے شہریوں کو 25 ہزار سے ڈیڑھ لاکھ روپے تک کے بل بھجوائے جانے پر عوام سراپا احتجاج بن گئے ۔ بلوں کی وصولی کے لیے آنے والے واسا ملازمین کے ساتھ ہاتھا پائی کے واقعات بھی ہونے لگے ، تفصیلات کے مطابق حافظ آباد میں واسا کا قیام تقریباً ایک سال قبل عمل میں لایا گیا، تاہم شہریوں کے مسائل کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ گئے ہیں۔ اندرون شہر کے مختلف محلے اور علاقے تاحال گندگی کے جوہڑ بنے ہوئے ہیں، گٹر ابل رہے ہیں اور جگہ جگہ تعفن پھیلا ہوا ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ واسا ان مسائل کو حل کرنے کے بجائے انہیں ہزاروں اور لاکھوں روپے کے بل بھجوا رہا ہے ، شہریوں کی جانب سے بھاری بلوں کی عدم ادائیگی پر واسا نے جبری وصولی شروع کر دی ہے ، جس پر تاجروں، دکانداروں اور علاقہ مکینوں کی جانب سے مزاحمت کی جا رہی ہے ۔ اس دوران ملازمین کے ساتھ ہاتھا پائی کے واقعات بھی پیش آ رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مقامی ایم این اے سائرہ افضل تارڑ اور دیگر ارکان اسمبلی نے مسائل پر خاموشی اختیار کر رکھی ہے ۔ ان کے مطابق واسا کے افسران اور ملازمین کی مبینہ نااہلی اور غیر مؤثر اقدامات حکومت پنجاب کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں اور شہری احتجاج پر مجبور ہو رہے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

محکمہ ہائی ویز کی زیرِ نگرانی آزاد روڈ اور اسٹیڈیم روڈ پر جاری ترقیاتی سکیموں کا معائنہ

بقایا سرکاری واجبات کی وصولی کو ترجیح دی جائے ،ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو

غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف کارروائیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ مکمل تعاون کریں، ڈپٹی کمشنر

سائنس فاؤنڈیشن اسلام آباد کے زیر اہتمام دو روزہ ورکشاپ ختم

اسسٹنٹ کمشنر کوٹ مومن کا رورل ہیلتھ سینٹر للیانی کا اچانک دورہ

ڈی پی او کی دفتر میں منعقدہ کھلی کچہری میں شہریوں سے ملاقات

آج کے کالمز

خورشید ندیم
حلوہ، میٹھے کے بغیر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
مالِ مسروقہ اور دل سے اٹھتی ہوک
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سیاست کو ری سیٹ کرنے کی خواہش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اب درندوں سے نہ حیوانوں سے ڈر لگتا ہے
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
ذیابیطس کا پھیلتا مرض
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
امتِ وسَط کی وحدت: شرعی مسلَّمات سے میثاقِ وحدت تک (4)
مفتی منیب الرحمٰن