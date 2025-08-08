صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آئی ایس ایس آئی میں 58 ویں آسیان ڈے پر گول میز کانفرنس

  • اسلام آباد
آئی ایس ایس آئی میں 58 ویں آسیان ڈے پر گول میز کانفرنس

اسلام آباد(وقائع نگار)انسٹی ٹیوٹ آف سٹرٹیجک سٹڈیز اسلام آباد میں چائنہ پاکستان سٹڈی سینٹر نے وزارت خارجہ اور آسیان کمیٹی اسلام آبادکے تعاون سے 58ویں آسیان ڈے پر ایک گول میز کانفرنس کا انعقاد کیا۔۔۔

 جس میں اسلام آباد میں آسیان کے رکن ممالک کے مشن کے سربراہان، آسیان کے دارالحکومتوں میں تعینات پاکستان کے سفیروں، ہائی کمشنرز اور وزارت خارجہ کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی ۔ ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ (ایشیا پیسفک) سفیر عمران احمد صدیقی مہمان خصوصی تھے ۔ سفیر سہیل محمود، ڈائریکٹر جنرل آئی ایس ایس آئی، سی پی ایس سی کے ڈائریکٹر ڈاکٹر طلعت شبیر نے بھی شرکت کی۔ مقررین نے اے سی آئی میں وزارت خارجہ اور آسیان کمیٹی کے تعاون کو سراہا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

کینال روڈ پرٹرام منصوبے میں جیل روڈ انڈرپاس رکاوٹ

نجی یونیورسٹی کے طلبا کے وفد کی وزیر صحت سے ملاقات

جشن آزادی : پہلی بار’’اقلیتی ہفتہ‘‘ کا باقاعدہ آغاز

3سال میں 5 لاکھ خاندانوں کو قرضے دینے کافیصلہ

اگلے وزیر اعظم بلاول بھٹو ہونگے، گورنر پنجاب

خواجہ آصف کے بیان پر ریفرنس بھجوایا جائے، لیاقت بلوچ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
بیرسٹر گوہر کا چھکا
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
زہر کا کاروبار
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Finds and shall find me unafraid
بابر اعوان
کنور دلشاد
سانحہ نو مئی کے ماسٹر مائنڈ کی تلاش
کنور دلشاد
آصف عفان
وقت اور بخت
آصف عفان
امیر حمزہ
کشمیر جنت نظیر کے مظلوم
امیر حمزہ