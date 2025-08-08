صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نسٹ میں عالمی یومِ آبادی پر تقریب

  • اسلام آباد
نسٹ میں عالمی یومِ آبادی پر تقریب

اسلام آباد(دنیا رپورٹ)نسٹ میں UNFPA کے تعاون سے عالمی یومِ آبادی منایا گیا۔ اس موقع پر ایک منصفانہ اور پْرامید دنیا میں پسندیدہ تشکیلِ خاندان کے لئے نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے موضوع پر پینل مباحثے اور مضمون نویسی کے مقابلے کا انعقاد کیا گیا۔

 UNFPA کی نائب نمائندہ برائے پاکستان لَتیکا مسکی پراڈھن نے آبادی کے بڑھتے دباؤ، کم عمری کی شادی اور خواتین کو بااختیار بنانے سے متعلق چیلنجز کو اجاگر کیا۔ نسٹ کی ڈائریکٹر مارکومز، ماریا قادری ، ڈاکٹر داؤد منیر ، ڈاکٹر ظفر محمود ، ڈاکٹر فیصل عباس نے اظہار خیال کیا۔

