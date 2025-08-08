زرعی بحران خاتمہ کیلئے مشترکہ سائنسی و تحقیقی تعاون ناگزیر
اسلام آباد(نامہ نگار)او آئی سی کے ذیلی ادارے کامسٹیک کے کوآرڈینیٹر جنرل پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال چودھری نے کہا ہے کہ اسلامی ممالک کو درپیش غذائی قلت۔۔۔
موسمیاتی تبدیلیوں اور زرعی بحران کا مقابلہ کرنے کے لیے مشترکہ سائنسی و تحقیقی تعاون ناگزیر ہوچکا ہے۔ انہوں نے یہ بات ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا عالمی سطح پر 2023 میں 73 کروڑ 30 لاکھ افراد بھوک کا شکار رہے، 2 ارب 33 کروڑ انسان درمیانے سے شدید سطح کے غذائی عدم تحفظ کا شکار ہیں جبکہ 86 کروڑ 40 لاکھ افراد شدید بھوک میں مبتلا ہیں ۔ انہوں نے کہا کہ صرف او آئی سی ممالک میں 20 کروڑ 30 لاکھ افراد غذائی قلت کا شکار ہیں جو کہ دنیا بھر کے متاثرہ افراد کا 28 فیصد اور او آئی سی کی کل آبادی کا 11.2 فیصد ہے، انہوں نے نوجوانوں کی استعداد کار بڑھانے کے لیے کامسٹیک کے مختلف پروگرامز کا بھی ذکر کیا۔