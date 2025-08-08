صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماں کا دودھ صرف غذا نہیں، زندگی ہے، وفاقی وزیر قومی صحت

  • اسلام آباد
ماں کا دودھ صرف غذا نہیں، زندگی ہے، وفاقی وزیر قومی صحت

اسلام آباد(نیوز رپورٹر)وفاقی وزیر قومی صحت سید مصطفی کمال نے عالمی ہفتہ برائے بریسٹ فیڈنگ پر پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ ملک بھر میں ماں کے دودھ کے فروغ، تحفظ اور حمایت کے عزم کا اعادہ کرتا ہوں۔

ماں کا دودھ صرف غذا نہیں، یہ ایک مکمل تحفظ، ذہنی نشوونما اور زندگی ہے۔ آ ئیں بچوں کی صحت، خواتین کو بااختیار بنانے کیلئے بریسٹ فیڈنگ کو فروغ دیں۔ پاکستان میں صرف 48 فیصد بچوں کو پہلے چھ ماہ میں مکمل طور پر ماں کا دودھ دیا جاتا ہے جبکہ عالمی ہدف 60 فی صد ہے ، حکومت مؤثر پالیسیوں، صحت کے مضبوط نظام اور کمیونٹی شمولیت سے ماں اور بچے کو مدد فراہم کرے گی ،کام کرنے والی ماؤں کو دفاتر میں بریسٹ فیڈنگ کی سہولت، وقفے اور لچکدار اوقات ملنے چاہئیں۔پالیسی سازوں، صحت کے ماہرین، میڈیا، سول سوسائٹی سب کو اس میں کردار ادا کرنا ہوگا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ایم ڈی کیٹ 2025کی رجسٹریشن کا شیڈول جاری

ایل ایل بی انٹری ٹیسٹ سال میں دو بار لینے کا فیصلہ

پیپلزپارٹی پسے ہوئے طبقات کی نمائندہ جماعت :گورنر پنجاب

ایپکا مطالبات حکومت کو ارسال کئے جائیں گے ،فوادہاشم

بوگس چیک دینے والے کیخلاف مقدمہ درج

ملتان: پولیس مقابلے میں خطرناک ڈاکو زخمی گرفتار

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
بیرسٹر گوہر کا چھکا
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
زہر کا کاروبار
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Finds and shall find me unafraid
بابر اعوان
کنور دلشاد
سانحہ نو مئی کے ماسٹر مائنڈ کی تلاش
کنور دلشاد
آصف عفان
وقت اور بخت
آصف عفان
امیر حمزہ
کشمیر جنت نظیر کے مظلوم
امیر حمزہ