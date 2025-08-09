صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منشیات فروشی ، غیر قانونی اسلحہ رکھنے پر 10ملزم زیر حراست

  • اسلام آباد
منشیات فروشی ، غیر قانونی اسلحہ رکھنے پر 10ملزم زیر حراست

راولپنڈی (خبرنگار) پولیس نے منشیات فروشوں اور غیر قانونی اسلحہ کے خلاف کارروا ئیوں میں 10 افراد کو گرفتار کر کے ساڑھے 3 کلو سے زائد چرس، 20 لٹر شراب اور اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد کرلیا۔۔۔

تھانہ صدربیرونی پولیس نے ایک شخص سے 1 کلو 480 گرام چرس، تھانہ صدر واہ پولیس نے دو افراد سے 1 کلو 200 گرام چرس اور تھانہ کہوٹہ پولیس نے ایک شخص سے 1کلو 100 گرام چرس برآمد کی ۔ تھانہ صدر واہ، گوجر خان، صدر بیرونی، پیرود ہا ئی ، ویسٹریج اور تھانہ چکلالہ پولیس نے 6 افراد کو حراست میں لے کر 20 لٹر شراب اور اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد کر لیا۔ 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
چادر اور چار دیواری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اب نرم دل آدمی کیا کرے؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
یومِ آزادی‘ حکمرانوں کا یومِ احتساب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک ایران تعلقات اور ترقی کے مواقع
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
خادموں اور مخدوموں کاجشنِ آزادی
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
مذاکرات
مفتی منیب الرحمٰن