صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یوم آ زادی ،پی ایچ اے راولپنڈی شہر کو سجانے کیلئے متحرک

  • اسلام آباد
یوم آ زادی ،پی ایچ اے راولپنڈی شہر کو سجانے کیلئے متحرک

راولپنڈی(نیوزرپورٹر)پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی راولپنڈی کی جانب سے پاکستان کے 78ویں یومِ آزادی کا جشن منانے کے لئے راولپنڈی شہر کو خوبصورتی سے سجا دیا گیا۔پی ایچ اے راولپنڈی شہر کو سجانے کیلئے متحرک ہو گئی ہے۔۔

 ، مری روڈ پر سبز و سفید رنگ کی روشنیوں ، پرچموں سے سجاوٹ کاکام مکمل کر لیا گیا ،6th روڈ اور چاندنی چوک فلائی اوور کے نیچے بھی دلکش انداز میں روشنیوں سے سجاوٹ خوبصورت مناظر پیش کر رہی ہے ،علامہ اقبال پارک سمیت دیگر اہم مقامات پر بھی خوبصورت سجاوٹ ملی جذبات کی عکاسی کر رہی ہے ، جشنِ آزادی کی مختلف تقاریب ترتیب دینے کے حوالے سے بھی تیاریاں جاری ہیں،ڈی جی پی ایچ اے راولپنڈی احمد حسن رانجھا کا کہنا تھا کہ 14 اگست کا دن ایک تاریخی اہمیت کا حامل ہے ،آزادی کا جشن نہایت جوش و جذبے سے منایا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
چادر اور چار دیواری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اب نرم دل آدمی کیا کرے؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
یومِ آزادی‘ حکمرانوں کا یومِ احتساب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک ایران تعلقات اور ترقی کے مواقع
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
خادموں اور مخدوموں کاجشنِ آزادی
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
مذاکرات
مفتی منیب الرحمٰن